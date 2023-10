చెల్లుతాయి.. కానీ

How To Exchange 2000 Notes After Last Date In India : వాస్తవానికి అక్టోబర్ 8 తరువాత కూడా రూ.2000 నోట్ల లీగల్ టెండర్​ కొనసాగుతుంది. అయితే ఈ రూ.2000 నోట్లను ఎక్స్ఛేంజ్​ చేయాలంటే.. కేవలం ఆర్​బీఐకు చెందిన 19 ఇష్యూ ఆఫీసుల్లో మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది. ముఖ్యంగా ఇండియన్ పోస్ట్ ద్వారా ఈ రూ.2000 నోట్లను ఆర్​బీఐ ఇష్యూ కార్యాలయాలకు పంపించాల్సి ఉంటుంది. అది కూడా ఒక్క దఫాకు రూ.20,000 విలువైన నోట్ల వరకు మాత్రమే. కనుక ఇంకా ఎవరి దగ్గరైనా రూ.2000 నోట్లు ఉంటే.. వెంటనే సమీపంలోని బ్యాంకులకు వెళ్లి వాటిని మార్చుకోవడం ఉత్తమం.