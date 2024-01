సోషల్ మీడియాను వదల్లేకపోతున్నారా? - ఇలా ట్రై చేయండి!

How to Take a Break From Social Media : "నేను సోషల్ మీడియాను శాశ్వతంగా వదిలేస్తున్నాను" అని ప్రకటించి వారం కూడా గడవకుండానే తిరిగి ప్రత్యక్షమయ్యేవాళ్లు ఎంతో మంది! వారిలో మీ మిత్రులు ఉండొచ్చు.. చివరకు అది మీరు కూడా కావొచ్చు! మరి.. ఎందుకిలా? బయటపడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా.. తిరిగి అందులోకే ఎలా జారిపోతున్నారు? ఈ పరిస్థితికి చెక్ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి?

How to Take a Break From Social Media : "నేను సోషల్ మీడియాను శాశ్వతంగా వదిలేస్తున్నాను" అని ప్రకటించి వారం కూడా గడవకుండానే తిరిగి ప్రత్యక్షమయ్యేవాళ్లు ఎంతో మంది! వారిలో మీ మిత్రులు ఉండొచ్చు.. చివరకు అది మీరు కూడా కావొచ్చు! మరి.. ఎందుకిలా? బయటపడడానికి ప్రయత్నిస్తున్నా.. తిరిగి అందులోకే ఎలా జారిపోతున్నారు? ఈ పరిస్థితికి చెక్ పెట్టాలంటే ఏం చేయాలి?

Stay Updated with the Most Recent India News , Latest Global Headlines , and Top News from India and Beyond