GPayకు క్రెడిట్​, డెబిట్ కార్డ్స్​ యాడ్ చేయాలా? ఈ సింపుల్ స్టెప్స్ ఫాలో అవ్వండి! - How To Use Credit Card In GPay

How To Use Credit And Debit Card In GPay : దేశంలో కొన్నేళ్లుగా డిజిటల్ పేమెంట్స్ బాగా పెరుగుతున్నాయి. ప్రతిదానికీ యూపీఐ పేమెంట్స్​ చేస్తున్నారు. దీంతో చిన్నచిన్న షాపులు మొదలు, పెద్ద స్థాయిలో నిర్వహించే వ్యాపారాల వరకూ, యూపీఐ పేమెంట్స్​ను అనుమతిస్తున్నాయి. మన దేశంలో అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన యూపీఐ యాప్​ల్లో 'గూగుల్‌ పే' ఒకటిగా ఉంది. కూరగాయలు కొనడం నుంచి రైలు, విమాన టికెట్ బుకింగ్​ల వరకు ఈ యాప్​నే చాలా మంది వినియోగిస్తున్నారు. అయితే గూగుల్ పేతో యూపీఐ పేమెంట్స్​ చేయడమే కాదు. దానికి క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్​లను కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు. వాటి ద్వారా ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్ విధానాల్లోనూ పేమెంట్స్​ చేయవచ్చు. అది ఎలాగో ఇప్పుడు చూద్దాం.

గూగుల్ పే యాప్​నకు క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులు లింక్ చేయడం ఎలా?

How To Add Credit And Debit Cards In GPay :

ముందుగా గూగుల్ ప్లేస్టోర్ నుంచి మీ ఫోన్​లోకి Google Pay యాప్​ను డౌన్​లోడ్ చేసుకుని, ఇన్​స్టాల్ చేయాలి.

నోట్​ : చాలా ఆండ్రాయిడ్ ఫోన్లలో ప్రీ-ఇన్​స్టాల్డ్​ యాప్​గా గూగుల్ పే ఉంటుంది. ఐఫోన్ యూజర్లు అయితే ప్లేస్టోర్​ నుంచి Gpayను డౌన్​లోడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది.

మీ జీ-మెయిల్​ అకౌంట్​తో గూగుల్​ పే యాప్​లోకి సైన్​-ఇన్​ కావాలి.

మీ ఫోన్​లో లాగ్​-ఇన్​ అయిన ఈ-మెయిల్​ అకౌంట్​, గూగుల్ పేలో సైన్-ఇన్ అయిన ఈ-మెయిల్ అకౌంట్ ఒకటే అయ్యుండాలి.

ఆ తర్వాత మీ ప్రొఫైల్ పిక్​పై క్లిక్ చేయాలి.

Payment Methods ఆప్షన్​పై క్లిక్ చేయాలి.

అక్కడ మీకు కింద ఉన్న ఆప్షన్స్ అన్నీ కనిపిస్తాయి.

యాడ్ బ్యాంక్ అకౌంట్​, సెట్-అప్​ యూపీఐ లైట్​ యాడ్ క్రెడిట్ లైన్​ యాడ్​ రూపే క్రెడిట్ కార్డ్​ ఆన్ యూపీఐ అదర్ వేస్​ టు పే

ఈ Other ways to pay సెక్షన్​లోకి వెళ్లి, మీ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డ్​లను యాడ్ చేసుకోవచ్చు.

ఇందుకోసం Add Cardపై క్లిక్ చేయాలి.

నోట్​ : గూగుల్ పే కేవలం 'వీసా, మాస్టర్​కార్డ్' ఎనేబుల్డ్​ క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులను మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తుంది. అమెరికన్ ఎక్స్​ప్రెస్​, మాస్ట్రో క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులకు గూగుల్​ పే సపోర్ట్ చేయదు. కనుక వాటిని లింక్ చేసుకోలేరు.

Add Cardపై క్లిక్ చేయగానే, గూగుల్ పే యాప్​ కెమెరా ఓపెన్ అవుతుంది. అది మీ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డ్​ను స్కాన్ చేస్తుంది.

తరువాత అది మీ క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డ్ వివరాలను ఆటోమేటిక్​గా తీసుకుంటుంది.

ఒక వేళ మీకు ఈ విధానం ఇష్టం లేకపోతే, మాన్యువల్​గా కూడా మీ కార్డ్ వివరాలను నమోదు చేయవచ్చు.

అప్పుడు మీ రిజిస్టర్డ్ మొబైల్ నంబర్​కు ఒక ఓటీపీ వస్తుంది.

ఈ ఓటీపీ ఎంటర్ చేస్తే చాలు - గూగుల్ మీ కార్డ్ వివరాలను ధ్రువీకరిస్తుంది. అంతే సింపుల్​!

నోట్​ : సాధారణంగా గూగుల్ పే హోమ్ స్క్రీన్​లో డిఫాల్ట్​గా యూపీఐ పేమెంట్ ఆప్షన్ కనిపిస్తుంది. కానీ మీరు క్రెడిట్ లేదా డెబిట్ కార్డులను కూడా యాడ్ చేశారనుకోండి. అప్పుడు అవి కూడా హోమ్​ స్క్రీన్​లో కనిపిస్తాయి.

గూగుల్ పేలో యాడ్ చేసిన క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులతో మీరు షాపుల్లో NFC (నియర్ ఫీల్డ్ కమ్యునికేషన్​) ద్వారా పేమెంట్స్ చేయవచ్చు.

మీరు ఆన్​లైన్, ఆఫ్​లైన్ విధానాల్లో పేమెంట్స్ చేయవచ్చు.

మొబైల్ రీఛార్జ్, కరెంట్ బిల్లులు కూడా కట్టవచ్చు.

కానీ మీ గూగుల్​ పే కాంటాక్ట్స్​కు (ఇతర వ్యక్తులకు) మాత్రం క్రెడిట్, డెబిట్ కార్డులు ఉపయోగించి డబ్బులు పంపించలేరు.

