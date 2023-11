ପ୍ରଦୀପ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, "ରାଜ୍ଯ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ବିଭାଗ ସହିତ ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ଯାଳୟରେ ଅବସର ଅଧିକାରୀ ରହିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଅବସର ନେବାର ଏବଂ ନୂତନ ସରକାରର ଆବଶ୍ଯକତା ରହିଛି । ଏଣୁ ଫ୍ରେସ ସରକାର ସାଧାରଣ ଜନତା ଚୟନ କରିବେ । ଗୋଟିଏ ପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣି ନାହିଁ, ଚାଷ ଉଜୁଡା ହୋଇଗଲାଣି । ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷ ଜମିରେ ଗାଇ ଓ ବଦଳ ଚରୁଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ସେହି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ବଦଳରେ 23 ତାରିଖ ରାତିରେ ଆସିଗଲା ଅର୍ଡର ତାହାର ପର ଦିନ ଅଫିସ ଖୋଲିନି । ରବିବାର ଛୁଟିରେ ଚିଠି ହେଉଛି ଯେ ପୋଷ୍ଟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ହୋଇଛି ବୋଲି କ୍ଯାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି । ମୁଖ୍ଯମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବା ମତେ ବହୁଥର କହିଛନ୍ତି party borns with me, party die with me ।"