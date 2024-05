ETV Bharat / state

ଭୋଜି ଖାଇ ଫେରୁଥିଲେ, ବାଟରେ ଟ୍ରକ ସହ କାର୍ ଧକ୍କାରେ ଚାଲିଗଲା 6 ଜୀବନ - Kendujhar Accident

By ETV Bharat Odisha Team Published : May 16, 2024, 7:26 AM IST | Updated : May 16, 2024, 10:09 AM IST

Keonjhar Accident ( ETV BHARAT ODISHA )

Last Updated : May 16, 2024, 10:09 AM IST