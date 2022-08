ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଟିଭି ସଫ୍ଟୱେୟାର(Google TV software) ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମନ୍ଥର ବା Slow ଥିବା ସ୍ବୀକାର କଲା ଗୁଗୁଲ(Google admitted that its TV software is slow) । ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ମତାମତ ଶୁଣିବା ପରେ ଗୁଗୁଲ ଟିଭି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ସହିତ ଉଭୟ କ୍ରୋମକାଷ୍ଟରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପରିଚାଳନା ତଥା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ କିଛି ପ୍ରମୁଖ ଅପଡେଟ୍ ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି(Google Updates For TV and other smart TVs) ।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ, CPU ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଚ୍ ପରିଚାଳନାରେ ଉନ୍ନତି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଗୁଗୁଲ୍ ଟିଭି ହୋମ ସ୍କ୍ରିନକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ଲୋଡ୍ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ହ୍ରାସ କରିଛୁ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ଶୋ ଏବଂ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ବ୍ରାଉଜିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଏହି ଅପଡେଟ ସମୟ ସହିତ ସମସ୍ତ ଡିଭାଇସରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ, ଯେଉଁ TV ଦୁଇ ବର୍ଷ ତଳେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା ସେଗୁଡିକରେ ଅପଡେଟ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଗୁଗୁଲ କହିଛି ।

କମ୍ପାନୀ କହିଛି ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ନାଭିଗେସନ୍ରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିଛି ତେଣୁ ଏକ ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିବା ଏବଂ ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ କରିବା ଦ୍ବାରା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ହେବ । ଟେକ୍ ଜିଆଣ୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଲାଇଭ୍ ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଲୋଡ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଟ୍ୟାବ୍ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଚ୍ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ କମ୍ ଲୋଡିଂ ଆନିମେସନ୍ ଦେଖିବେ । ଗୁଗୁଲ୍ ଟିଭି ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ RAM ବ୍ୟବହାର କରୁଛି ।" ଗୁଗୁଲ୍ ଇମେଜ୍ କ୍ୟାଚିଂ ଅପ୍ଟିମାଇଜେସନ୍ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଛି, ଯାହା ପିଲାମାନଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲକୁ ସୁଇଚ୍ କରିବାକୁ ଏବଂ ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ରାଉଜିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସମୟକୁ ହ୍ରାସ କରିବ ।

ଗୁଗୁଲ୍ ଟିଭିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10,000 ଆପ୍ ଉପଲବ୍ଧ । ସେଟିଂ ସମୂହର ଏକ "Free up storage" ମେନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସହଜରେ କ୍ୟାଚ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଏବଂ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁନଥିବା ଆପଗୁଡ଼ିକୁ uninstall କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇସର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସ୍ପେସ୍ ଅଧିକ ରହିପାରିବ । ଏହି feature ଗୁଗୁଲ୍ ଟିଭି ସହିତ କ୍ରୋମକାଷ୍ଟକୁ ସଂଯୋଗ କରିସାରିଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୁଗୁଲ୍ ଟିଭି ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ଟିଭି ପାଇଁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅପଡେଟରେ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଅଛି । ଗୁଗୁଲ୍ କହିଛି ଯେ, ଗୁଗୁଲ୍ ଟିଭି ଆପ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ କିପରି ପରିଚାଳନା କରେ ସେଥିରେ ଆମେ କିଛି under-the-hood ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏକ ନୂଆ ଆପ୍ Install କରିବା ସମୟରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ୍ରୁଟି କମ୍ ଦେଖାଦେବ ।