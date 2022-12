ଜୟପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ରାଜଧାନୀ ଜୟପୁରରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ୱାକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୁନରାବୃତ୍ତି (Murder of Woman in Jaipur) । ଏଠାରେ ଜଣେ ଯୁବକ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଖୁଡିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରରକୁ ୧୦ ଖଣ୍ଡ କରିଛି (10 pieces of dead body after murder of woman) । ଏହାପରେ ଦେହବାଶେଷକୁ ପ୍ରତିଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗୁଥିଲା । ରୋଷେଇ ଘର ଶରୀରକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିବା ପରେ ଚଟାଣ ଧୋଇବା ସମୟରେ ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏନେଇ ସେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁତୁରାକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।

ଏହି ପୁରା ଘଟଣା ଗତ ଡିସେମ୍ବର ୧୧ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଛି । ମୃତ ସରୋଜ ଶର୍ମାଙ୍କର ୨ଟି ଝିଅ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି । ଉଭୟ ଝିଅ ବିବାହିତ ଏବଂ ପୁଅ ବିଦେଶରେ ରୁହନ୍ତି । ସାନ ଝିଅ ପୂଜା ତାଙ୍କ ମା'ଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲା ଦାଏର କରିଛନ୍ତି । ଡିସିପି ଦେଶମୁଖ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀଙ୍କ ମାମୁଁଙ୍କ ପୁଅ ତଥା ହତ୍ୟାକାରୀ ଅନୁଜ ସରୋଜଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ଅନୁଜ ଏବଂ ସରୋଜ ଦେବୀ ବିଦ୍ୟା ନଗରର ଏକ ଫ୍ଲାଟରେ ରହୁଥିଲେ । ସରୋଜ ଦେବୀ ଅନୁଜଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହନ ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ମୃତ ମହିଳା ସରୋଜଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପ୍ରାୟ ୨୭ ବର୍ଷ ବିତିଗଲାଣି ।

ହତ୍ୟାକାରୀ ଅନୁଜ ଗତ ୧୧ ତାରିଖରେ ସରୋଜଙ୍କ ଝିଅକୁ ଫୋନ କରିଥିଲା ଏବଂ କହିଥିଲା ଯେ ଖୁଡ଼ି ଗାଈକୁ ରୁଟି ଦେବାକୁ ଯିବା ପରେ ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିନାହାନ୍ତି । ଏହାସହିତ ସେ ବିଦ୍ୟାଧର ନଗର ଥାନାରେ ନିଖୋଜ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ କରୁଛି । ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଝିଅ ପୂଜାଙ୍କୁ ଅନୁଜଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ହୋଇଥିଲା । ଏହାପରେ ସେ ଅନୁଜଙ୍କ ଆସୁଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ନ କହି ଡିସେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ଅନୁଜଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ଅନୁଜ ରୋଷେଇ ଘର ରକ୍ତ ଛିଟାର ଦାଗକୁ ଧୋଉଥିଲା ।

ପୂଜା ରକ୍ତ ଦାଗ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚାରିବା ପରେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅନୁଜ ବାହାନା କରି ପଳାଇଥିଲା । ପୂଜାଙ୍କ ସନ୍ଦେହ ଆହୁରି ବଢିବା ପରେ ସେ ଭଉଣୀ ଓ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ । ପୋଲିସ ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଅନୁଜକୁ ଗିରଫ କରିଛି । ପଚରା ଉଚୁରା ପରେ ପୋଲିସ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଯେ ଅନୁଜ ନିଜ ଖୁଡ଼ିଙ୍କ ହତ୍ୟା କରିଛି । ଅନୁଜ ନିଜ ଖୁଡିଙ୍କ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ସରୋଜ ରୋଷେଇ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଘାତ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିବା କହିଛି ।