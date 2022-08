.

बांके बिहारी मंदिर में जूते पहनकर घुसे श्रद्धालु, Video Viral Published on: 3 hours ago

मथुरा: वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर का एक वीडियो सोशल मीडिया (viral video of banke bihari temple) पर वायरल हो रहा है. मंदिर परिसर में श्रद्धालु मंदिर के अंदर जूते-चप्पल (banke bihari temple devotees entered with slippers) पहनकर प्रवेश करते नजर आ रहे हैं. यह वीडियो (viral video of mathura) रविवार का बताया जा रहा है. ज्यादा भीड़ होने की वजह से भक्तजन मंदिर में जूते-चप्पल पहनकर ही अंदर घुस गए, जबकि मंदिर प्रशासन द्वारा जूते चप्पल उतारने के लिए स्थान निर्धारित किया गया है. हालांकि ईटीवी भारत इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है.