VIDEO: सुलतानपुर के वोटरों ने उठाए ढेरों सवाल, नई सरकार से ये है आस - lok sabha election 2024

Updated : May 23, 2024, 11:23 AM IST

Published : May 23, 2024, 11:05 AM IST

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

यूपी में चुनावी चौपाल. ( photo credit: etv bharat )

सुलतानपुरः सुलतानपुर में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. ऐसे में यहां का सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है. यहां सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. यहां से बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में मेनका गांधी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राम भुआल मैदान में हैं. जिले में कुल 19 लाख वोटर हैं. इनमें आठ लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं. यहां करीब 3.31 लाख ब्राह्मण, 3.51 लाख छत्रिय, 3.42 लाख मुस्लिम और 4.60 लाख मतदाता दलित हैं. जातीय समीकरण के लिहाज से इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने यहां के मतदाताओं से खास बातचीत की. पेश है प्रमुख अंश. सुलतानपुरः सुलतानपुर में 25 मई को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होना है. ऐसे में यहां का सियासी तापमान काफी बढ़ चुका है. यहां सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है. यहां से बीजेपी की उम्मीदवार के रूप में मेनका गांधी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में राम भुआल मैदान में हैं. जिले में कुल 19 लाख वोटर हैं. इनमें आठ लाख से ज्यादा महिलाएं शामिल हैं. यहां करीब 3.31 लाख ब्राह्मण, 3.51 लाख छत्रिय, 3.42 लाख मुस्लिम और 4.60 लाख मतदाता दलित हैं. जातीय समीकरण के लिहाज से इस बार का चुनाव बेहद रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका है. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम ने यहां के मतदाताओं से खास बातचीत की. पेश है प्रमुख अंश.

