सरकार का चौंकाने वाला कदम! सेना प्रमुख को दिया विस्तार, जानें कब नियुक्त होगा उनका उत्तराधिकारी - Army Chief

By ETV Bharat Hindi Team Published : May 27, 2024, 10:24 AM IST | Updated : May 27, 2024, 10:36 AM IST

जनरल मनोज पांडे ( ANI )

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने रविवार को सेना को हैरान करने वाला एक कदम उठाते हुए भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को 30 जून तक एक महीने के सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी. सरकारी सूत्रों ने कहा कि जनरल पांडे के उत्तराधिकारी की नियुक्ति अब 4 जून को आने वाले लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद की जाएगी. गौरतलब है कि सेना प्रमुख को 25 महीने के कार्यकाल के बाद 31 मई को रिटायर होना था. यह विस्तार ऐसे समय में हुआ है, जब उनके उत्तराधिकारी की अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है. 31 मई को होना था रिटायर

कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने 26 मई 2024 को सेनाध्यक्ष (COAS) जनरल मनोज सी पांडे की रिटायरमेंट की डेट 31 मई, 2024 से परे एक महीने की अवधि के लिए सेवा विस्तार को मंजूरी दे दी है. रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'सेना नियम 1954 के नियम 16 ए (4) के तहत उनके रिटायरमेंट की डेट 30 जून 2024 तक है.' 30 अप्रैल 2022 को नियुक्त हुए थे जनरल पांडे

पिछले कई दशकों में यह पहला मौका है जब सरकार ने किसी सेवा प्रमुख को सेवा विस्तार दिया है. बता दें कि जनरल पांडे को 30 अप्रैल 2022 को सेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था. उन्हें दिसंबर 1982 में कोर ऑफ इंजीनियर्स (द बॉम्बे सैपर्स) में कमीशन दिया गया था.



COAS के रूप में कार्यभार संभालने से पहले उन्हें सेना के उप प्रमुख नियुक्त किया गया था. जनरल पांडे ने सेवानिवृत्त अधिकारियों के सेमिनार में अपनी सेवानिवृत्ति विदाई भी ली थी. यह डेवलपमेंट ऐसे समय में हुआ है, जब दो और वरिष्ठ अधिकारी जून में ही सेवानिवृत्ति होगी. यह भी पढ़ें- NDA पासिंग आउट परेड में शामिल हुए सेना प्रमुख, बोले- अपनी उपलब्धियों पर गर्व करें

