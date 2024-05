Follow Us

Updated : May 27, 2024, 11:32 AM IST

Published : May 27, 2024, 9:52 AM IST

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

बागपत के आस्था हॉस्पिटल में लगी आग, 15 दिन पहले फायर विभाग ने दिया था नोटिस, फिर भी नहीं चेता अस्पताल प्रबंधन - fire in hospital

आस्था हॉस्पिटल में लगी आग, चीफ फायर ऑफिस अमरेंद्र प्रताप सिंह ने दी जानकारी ( etv bharat reporter )

बागपत: जनपद के बड़ौत शहर में आज सुबह आस्था हॉस्पिटल में आग लग गई. आग लगने के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई. अस्पताल में भर्ती करीब 12 मरीज और कुछ बच्चों को आनन फानन में वहां से शिफ्ट कराया गया. आग की सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई. सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तुरंत रवाना हो गई. आग बुझाने के लिए टोटल चार गाड़ियां लगाई गई है. किसी तरह आग पर काबू पाया गया. आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. चीफ फायर ऑफिस अमरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया, कि अस्पताल में आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियों को तुरंत रवाना किया गया. कड़ी मशक्कत के बाद आग को बुझा दिया गया है. अस्पताल में मौजूद 12 मरीज और बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है. आग से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है. डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने ऑडिओ मैसेज के माध्यम से बताया, कि आस्था हॉस्पिटल के ऑनर डॉक्टर अनिल जैन, चीफ फायर ऑफिसर अमरेंद्र प्रताप और डिप्टी सीएमओ यशवीर सिंह से मेरी बात हुई है. इस क्रम में अब तक जो फैक्ट्स वेरीफाई हुए हैं, उस हिसाब से आस्था अस्पताल को मात्र दो मंजिल निर्माण की NOC दी मिली थी. लेकिन, अस्पताल प्रबंधन ने थर्ड फ्लोर पर भी टिन शेड के द्वारा निर्माण कराया और उसमे फालतू का सामान और कूड़ा भर कर छोड़ दिया गया. जिसको लेकर अग्नि श्मन विभाग ने 15 दिन पहले ही इसे हटाने को लेकर नोटिस जारी किया था. लेकिन अस्पताल ने इसे नहीं हटाया. और आज अस्पताल में यह घटना हुई.हालांकि अस्पताल में अग्निशमन इक्विपमेंट्स लगे हुए थे लेकिन मौके पर उन्हें भी चलने वाला वहां पर कोई नहीं था. अग्निशमन और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, इसमें रिस्पांसिबिलिटी तय करें.

