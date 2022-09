Divyang Sports Training center दिव्यांगों के लिए देश का पहला खेल प्रशिक्षण केंद्र ग्वालियर में अगले साल तक तैयार

वर्ष 2023 तक मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए अपनी तरह का पहला खेल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री और अधिकारिता डॉ वीरेंद्र कुमार ने गुरुवार को यहां यह बात कही. उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि इस पर करीब 170 करोड़ रुपये खर्च होंगे. यह केंद्र ग्वालियर के मलगढ़ में बनाया जा रहा है. यह देश का पहला दिव्यांग खेल सेंटर होगा. Country first sports training center, Sports training center disabled, Training center ready next year, Gwalior training center

Jabalpur ayushman scheme frauds एसआईटी ने किया बड़ा खुलासा, आयुष्मान योजना के तहत दो हजार से ज्यादा मरीजों का हुआ फर्जी इलाज

एक ओर मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत योजना को साकार करने के लिए हर सम्भव कोशिश कर रही है. वहीं उनके डॉक्टर उनकी योजनाओं को पलीता लगा रहे हैं. जबलपुर के बंटी बबली डॉक्टर दम्पति ने तो इस योजना में फर्जीवाड़ा करके सरकार को करोड़ों रुपये की चपत लगा डाली है. एसआईटी की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं. (Jabalpur ayushman scheme frauds)

Cheetah project Update अफ्रीका से 17 सितंबर को तड़के जयपुर पहुंचेंगे 8 चीते, 45 मिनिट बाद हेलीकॉप्टर से कूनो, स्पेशल रनवे भी तैयार

अफ्रीका के नामीबिया से 8 चीते 16 सितंबर को जयपुर के लिए रवाना किए जाएंगे. 17 सितंबर को जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद इन्‍हें मध्‍य प्रदेश के कुनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ले जाया (cheetah translocation project) जाएगा. कुनो पालपुर चंबल से लगता हुआ क्षेत्र है, इसलिए चीतों को वाया जयपुर लाया जा रहा है.

MP assembly session मध्यप्रदेश में kurta फाड़ Politics, कांग्रेस विधायक रोया अपना कुर्ता फाड़कर, जान का खतरा भी बताया

मध्यप्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में नित नए नाटक देखने को मिल रहे हैं. गुरुवार को कांग्रेस विधायक ने अपना कुर्ता फाड़कर मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचने का प्रयास किया. जिसमें वह काफी हद तक सफल भी हुए. उन्होंने भाजपा विधायक से अपनी जान का खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है. वहीं भाजपा विधायक ने कांग्रेस विधायक से खुद की जान को खतरा बताया है. (MP Bhopal assembly session kurta fad Politics)

Gwalior Ganja Smuggling ग्वालियर पुलिस ने 60 लाख का गांजा किया जब्त, अंतर्राज्यीय गिरोह के 8 सदस्य गिरफ्तार

ग्वालियर पुलिस की स्पेशल टीम ने गांजा की अवैध तस्करी करते 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के पास से 5 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत 60 लाख रुपए से ज्यादा है. आंध्र प्रदेश से मुरैना लाया जा रहा था यह गांजा.Gwalior Ganja Smuggling, Gwalior Police recovered ganja, Ganja taken from Andhra Pradesh to Morena,recovered ganja worth Rs 60 lakh

Agneepath Scheme Recruitment Jabalpur में देश के भावी सैनिक बारिश के बीच फुटपाथ पर रात काटने को मजबूर

देश में अग्निपथ योजना के तहत आज से अग्नि वीरों की भर्ती शुरू हो गई है. इसी कड़ी में भर्ती के मुख्य कार्यालय जबलपुर में प्रदेश के 14 जिलों के पंजीकृत युवाओं के लिए अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है. भर्ती रैली 15 सितंबर से 25 सितंबर तक जबलपुर कैंट स्थित जम्मू और कश्मीर राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर में होगी. Jabalpur Agneepath Recruitment, candidate spend night pavement, Amid rain candidate problem

MP Burhanpur Murder Case अपने आशिक व उसके दोस्तों से करवा दिया पति का कत्ल, महिला सहित चार लोगों को उम्रकैद

बुरहानपुर में प्रेमी और उसके दोस्तों से अपने ही पति की हत्या कराने वाली महिला को अब पूरी उम्र जेल की काल कोठरी में बितानी होगी. विशेष न्यायाधीश अतुल्य सराफ की अदालत ने हत्या की साजिश में शामिल पत्नी, उसके प्रेमी व उसके दोस्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. हत्या की इस वारदात को बहुत ही निर्मम तरीके से अंजाम दिया गया था. Life imprisonment four people, Murder of husband, wife lover killed husband

Katni Road Accident: पिकअप वाहन पलटा, 20 से ज्यादा लोग घायल, बरही से बीना जा रहे थे मजदूर

कटनी में लोगों से भरा तेज रफ्तार लोडर वाहन अचानक अनियंत्रित होकर पलट गया. हादसे में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. (Pickup vehicle overturned in katni)

Indore haj fraud इंदौर में हज के नाम पर हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी, शिकायत दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू की

मिनी मुंबई इंदौर सिटी को इस समय धोखेबाजों ने अपने चंगुल में घेर रखा है. फ्रॉड, जालसाजी या ऑनलाइन हर तरह की धोखेबाजी को शातिर अपराधी अंजाम देने से बाज नहीं आ रहे हैं. पुलिस के लिए वह लगातार चुनौती बने हुए हैं. ताजा मामला शहर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का सामने आया है. जिसमें हज और उमरा के नाम पर एक व्यक्ति से 7700000 रुपये आरोपी ने ठग लिए. शिकायत दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है. (Indore haj fraud)

Gwalior News: ग्वालियर पहुंचे गडकरी, सिंधिया ने किया स्वागत, प्रोजेक्ट की स्वीकृति राशि पर कांग्रेस ने उठाए सवाल

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय मंत्री आज ग्वालियर में करोड़ों की सौगात जिले वासियों को देने वाले हैं. जिसको लेकर दो मंत्रियों द्वारा विज्ञापन में अलग-अलग राशि बताई गई. जिस पर कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए कहा कि शिवराज सरकार स्वीकृत राशि छुपाने का काम कर रहे हैं.CM and Union Minister will Bhumi Pujan in Gwalior,Bhumi Pujan of 11 hundred crore in Gwalior, Congress raised questions on approval amount