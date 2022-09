ग्वालियर। आज ग्वालियर में सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लगभग 1100 करोड़ से अधिक का शिलान्यास और भूमि पूजन करने वाले हैं. इसी को लेकर बीजेपी द्वारा जारी किए विज्ञापनों में स्वीकृति राशि को लेकर कांग्रेस के सवाल खड़े किए हैं. कांग्रेस के प्रवक्ता आर पी सिंह का आरोप है कि आज के कार्यक्रम को लेकर ऊर्जा मंत्री प्रदुमन सिंह तोमर और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने लाखों रुपए के विज्ञापन जारी किए हैं, लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि इन दोनों विज्ञापनों में विकास कार्यों की स्वीकृति राशि अलग-अलग है. इससे स्पष्ट होता है कि बीजेपी विकास कार्यों की स्वीकृत राशि को छुपाना चाहती है.CM and Union Minister will Bhumi Pujan in Gwalior,Bhumi Pujan of 11 hundred crore in Gwalior, Congress raised questions on approval amount

विज्ञापन में विकास कार्य की स्वीकृत राशि अलग-अलग: कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि शिवराज सरकार और उनके मंत्री शहर की जनता को यह स्पष्ट करें कि आज जिन विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन होने वाला है उसकी असली स्वीकृति राशि कितनी है. बता दे आज शहर के 1100 करोड़ रुपए से अधिक विकास कार्यों का शिलान्यास और भूमि पूजन होना है. इसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरेंद्र सिंह तोमर मौजूद रहेंगे. इसी को लेकर ऊर्जा मंत्री और प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट ने लाखों रुपए के विज्ञापन जारी किए हैं, लेकिन मंत्रियों द्वारा जारी किए गए विज्ञापनों में विकास कार्य की स्वीकृति राशि अलग-अलग है.

मंत्री द्वारा जारी विज्ञापन में स्वीकृति राशि पर उठे सवाल

स्वीकृत राशि को छुपाने का कर रहे काम: उर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्वीकृति राशि 60 करोड़ और एलिवेटेड रोड की स्वीकृति राशि 406 करोड़ बताई गई है. वहीं प्रभारी मंत्री तुलसी सिलावट के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन में एलिवेटेड की स्वीकृति राशि 447 करोड़ बताई है तो वहीं अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल की स्वीकृति राशि 64.22 करोड़ बताई है. दोनों मंत्रियों के द्वारा जारी के विज्ञान में स्वीकृति राशि अलग अलग है. इसी को लेकर कांग्रेस अब सवाल खड़े कर रही है. कांग्रेस का आरोप है कि कहीं न कहीं शिवराज सरकार और उनके मंत्री स्वीकृति राशि को छुपाने का काम कर रहे हैं.(CM and Union Minister will Bhumi Pujan in Gwalior) (Bhumi Pujan of 11 hundred crore in Gwalior) (Congress raised questions on approval amount)