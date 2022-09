ग्वालियर। जिले में पुलिस की एक विशेष टीम ने करीब 60 लाख रुपए से ज्यादा की कीमत का गांजा बरामद किया है. इसके अलावा ट्रक और स्कॉर्पियो को भी बरामद किया गया है. गांजे की यह खेप आंध्र प्रदेश से मुरैना की तरफ ले जाई जा रही थी. जिसे चिरवाई नाके के पास पुलिस ने एक योजना बनाकर पकड़ लिया. इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो मुरैना, धौलपुर और शिवपुरी के रहने वाले हैं.Gwalior Ganja Smuggling, Gwalior Police recovered ganja, Ganja taken from Andhra Pradesh to Morena,recovered ganja worth Rs 60 lakh

आरोपी सहित गांजा किया बरामद: बुधवार शाम को मीडिया से जानकारी शेयर करते हुए एसपी अमित सांघी ने बताया कि जिले की पुलिस ने गांजा तस्करी करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया है. गांजा तस्करों से पुलिस ने 5 क्विंटल 40 किलो गांजा बरामद किया है. यह लोग ट्रक और स्कॉर्पियो से गांजा ले जा रहे थे. शुरुआती दौर में पुलिस को पता चला यह गांजा तस्कर आंध्र प्रदेश से मुरैना के लिए ले जा रहे थे. जिसकी सूचना उन्हें मुखबिर के जरिए मिली. उसके बाद ग्वालियर के चिरवाई नाके पर पुलिस ने जाल बिछाकर ट्रक और स्कॉर्पियो की चेकिंग शुरू कर दी. इस दौरान ट्रक और कार से यह गांजा पुलिस ने बरामद किया.

स्कार्पियो से ले जा रहे थे गांजा

60 लाख की कीमत का बताया जा रहा गांजा: फिलहाल पुलिस के मुताबिक लगभग गांजे की कीमत 60 लाख रुपए से ज्यादा की है. साथ ही जो आठ गांजा तस्कर पकड़े गए हैं, वह पहले भी तस्करी करते हुए पकड़े जा चुके हैं. पुलिस गांजा तस्करों को रिमांड पर ले रही है. जिससे और वारदतों का खुलासा हो सके. बड़ी खेप को बरामद करने वाली पुलिस टीम को एसपी ने 10,000 रुपए का रिवार्ड देने की घोषणा की है.(Gwalior Ganja Smuggling) (Gwalior Police recovered ganja) (Ganja taken from Andhra Pradesh to Morena) (recovered ganja worth Rs 60 lakh)