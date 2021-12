आज की वो खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

1- हिंदू महासभा की छत्तीसगढ़ सरकार को चेतावनी! बापू के हत्यारे की आज करेंगे पूजा, दम है तो रोक लो

कालीचरण की गिरफ्तारी से हिंदू महासभा गुस्से में है. महासभा ने कहा कि शुक्रवार को गांधी हत्याकांड में उम्रकैद की सजा काटने वाले दत्तात्रेय परिचुरे की पूजा करेंगे. अगर छत्तीसगढ़ सरकार में दम है, तो रोक ले. (raipur police caught kalicharan in khajuraho) पढ़ें पूरी खबर.

2- पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने के लिए राज्य सरकार ने जारी किया अध्यादेश

मध्यप्रदेश में पंचायतों का नए सिरे से परिसीमन कराने के लिए राज्य सरकार ने अध्यादेश जारी किया है, ओबीसी आरक्षण पर शुरू हुई तकरार के चलते पंचायत चुनाव की प्रक्रिया बीच में ही रोकनी पड़ी थी.

3- जीएसटी परिषद की बैठक आज, कई राज्यों ने कपड़ों पर जीएसटी बढ़ाने का किया विरोध

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Seetharaman ) की अध्यक्षता में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद (GST Council meeting) की बैठक 31 दिसंबर को होगी. इस बैठक में अन्य बातों के अलावा दरों को युक्तिसंगत बनाने पर राज्यों के मंत्रियों की समिति की रिपोर्ट पर भी चर्चा होगी. कई राज्यों ने कपड़ा उत्पादों पर जीएसटी दर में वृद्धि रोकने की मांग की है. पढ़ें पूरी खबर.

कल की वो खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1- कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने आठ राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा

कोरोना (corona) के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने आठ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जांच बढ़ाने के लिए पत्र लिखा है. जानिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण के पत्र में किन राज्यों का जिक्र किया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

2- तीन जनवरी तक महाकाल मंदिर के गर्भ गृह में नो एंट्री, भस्म आरती में प्रवेश पहले से है प्रतिबंधित

नए साल में महाकाल मंदिर का गर्भ गृह श्रद्धालुओं के लिए बंद (entry Ban into sanctum sanctorum of Mahakal temple) रहेगा, भस्म आरती और शयन आरती में प्रवेश पहले से ही प्रतिबंधित है. पढ़ें पूरी खबर.

3- MP के सभी 6 टाइगर रिजर्व फुल, नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में पहुंचे पर्यटक

कोरोना के नए वैरिएंट के खतरे और कड़कड़ाती सर्दी के बीच नए साल का जश्न मनाने बड़ी संख्या में लोग टाइगर रिजर्व (madhya pradesh all tiger reserves full) पहुंच रहे हैं. हालत ये है कि 4 जनवरी 2022 (tiger reserves full for new year celebration) तक प्रदेश के सभी 6 नेशनल पार्क और आसपास बने होटल फुल हो गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

4- वयस्कों की तुलना में 2-18 वर्ष के बच्चों में Covaxin ने बेहतर एंटीबॉडी प्रतिक्रिया दिखाई: भारत बायोटेक

भारत बायोटेक (Bharat Biotech) का कहना है कि उसकी वैक्सीन कोवैक्सीन (Covaxin) दूसरे और तीसरे चरण की स्टडी में 2 से 18 आयु वर्ग में काफी प्रभावी है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट...

5- दो दिन की पुलिस रिमांड पर कालीचरण महाराज, राष्ट्रपिता का अपमान करने पर दर्ज है राजद्रोह का केस

रायपुर पुलिस ने कालीचरण महाराज पर राजद्रोह का मामला दर्ज किया है. गुरूवार सुबह 4 बजे छतपरपुर जिले के खजुराहो से (Kalicharan Maharaj arrested from Khajuraho) उनकी गिरफ्तारी हुई थी. जिसके बाद उन्हें रायपुर कोर्ट में पेश किया गया. यहां से उन्हें 2 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

6 - जानें कैसा होगा आने वाला नया साल 2022, क्या कहते हैं ज्योतिषाचार्य

2022 का आगमन होने में अब कुछ ही समय शेष रह गया है. सभी को नए साल से काफी उम्मीदें हैं. वहीं, ज्योतिषियों की मानें तो आने वाला साल काफी अच्छा रहेगा. कुल मिलाकर 2022 देश के लिए, समाज के लिए और हर वर्ग के लिए बीते सालों की तुलना में बेहतर रहेगा. पढ़ें पूरी खबरें

7 - IND vs SA 1st Test: टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 113 रनों से हराया

भारत और ​​दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने पहला टेस्ट मैच जीत लिया है. दक्षिण अफ्रीका की टीम को 113 रनों से हार का सामना करना पड़ा है. इस सीरीज में 3 मैच खेले जाएंगे, जिसमें भारत 1-0 की बढ़त बना ली है. पढ़ें पूरी खबर.

8- मंत्री का वादा: 2022 में कोरोना से लड़ने के लिए क्या है मंत्री विश्वास सारंग की स्ट्रेटजी, देखें इंटरव्यू

मध्यप्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि 2021 कोविड सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने रहा था. 2022 में भी यही सबसे बड़ी चुनौती रहेगी. 2021 में अपनी उपलब्धि को लेकर भी सारंग कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बची और उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं मिली यही सबसे बड़ी उपलब्धि रही. देखें मंत्री विश्वास सारंग का यह खास इंटरव्यू (Medical education minister vishwas sarang interview) पढ़ें पूरी खबर.

9- मध्यप्रदेश में ऑक्सीजन प्लांट की होगी मॉकड्रिल, 7 दिन में तैयार होगी रिपोर्ट, भोपाल और शिवपुरी में बनेगा बड़ा प्लांट

मध्य प्रदेश में कोरोना और नए वेरियंट का खतरा(third wave of corona preparations) लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में प्रदेश में 190 में से ज्यादातर ऑक्सीजन प्लांट शुरू कर लिए गए हैं. आने वाले 7 दिनों में माकड्रिल के जरिए (mock drill of oxygen plant) प्लांट्स की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली जाएगी. पढ़ें पूरी खबर.

10- हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा, अंग्रेज़ी के लिए नमिता गोखले को साहित्य अकादमी पुरस्कार

साहित्य अकादमी ने हिंदी के लिए दया प्रकाश सिन्हा (Daya Prakash Sinha) को उनके नाटक 'सम्राट अशोक' और अंग्रेजी के लिए नमिता गोखले (Namita Gokhale) को उनके उपन्यास 'थिंग्स टू लीव बिहाइंड' के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. इनके अलावा 20 भारतीय भाषाओं के लेखकों को भी वर्ष 2021 का यह पुरस्कार दिया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

1- Year Ender 2021: इस साल की BEST & WORST फिल्में

साल 2021 में कई फिल्में रिलीज हुईं, जिनमें से किसी ने बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचा दिया, तो किसी ने दर्शकों को निराश किया. इस साल अधिकतर फिल्में ओटीटी पर ही रिलीज हुईं. साल अब खत्म होने को है, ऐसे में बात करेंगे इस साल की हिट और फ्लॉप फिल्मों कीं. पढ़ें पूरी खबर.

2- Year Ender 2020 : UNSC में भारत का महत्वपूर्ण 'संतुलन', पेश किए कई सुझाव

यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर (India as non permanent unsc member) पर दो साल के कार्यकाल के पहले वर्ष में भारत ने पांच स्थायी सदस्यों वाले इस वैश्विक निकाय में जरूरी संतुलन प्रदान किया. भारत ने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी मुद्दे पर परिषद का ध्रुवीकरण सुविचारित दृष्टिकोण अपनाने की क्षमता को प्रभावित नहीं करे. भारत के नेतृत्व में यूएनएससी ने अगस्त में समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संधि (यूएनसीएलओएस) की सर्वोच्चता को रेखांकित किया. यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह समुद्री सुरक्षा के मुद्दे पर यूएनएससी द्वारा अब तक का पहला निष्कर्ष दस्तावेज है. पढ़ें पूरी खबर.

3- Year Ender 2021 : भारतीय सेना ने राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मुखर दृष्टिकोण अपनाया

भारतीय सशस्त्र बलों ने वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर चीन के आक्रामक सैन्य रुख की पृष्ठभूमि में एक मुखर राष्ट्रीय सुरक्षा सिद्धांत (Indian military calibrated assertive approach) को मजबूत बनाने की नीति अपनाई. साथ ही लड़ाकू क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए इस वर्ष बड़े पैमाने पर सैन्य साजो-सामान तथा हथियारों की भी खरीद की. पढ़ें पूरी खबर.

JARA HAT KE

1 - जानिए कहां हुआ 'प्लास्टिक बेबी' का जन्म, दुनिया में पैदा होने वाले 11 लाख बच्चों में एक होता है ऐसा

बिहार के औरंगाबाद में प्लास्टिक बेबी ने जन्म लिया है. इसे कोलोडियन बेबी के नाम से भी जाना जाता है. दुनियाभर में जन्म लेने वाले 11 लाख बच्चों में से एक कोलोडियन बेबी का जन्म होता है. पढ़ें पूरी खबर.

VIDEO :

1- बर्फबारी में मस्ती करते दिखे 'शैतानियों के बादशाह'

अमेरिका के औरिगन चिड़ियाघर में बीवर (ऊदबिलाव) की एक जोड़ी बर्फबारी का आनंद उठाती नजर आई. वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से पेड़ों की टहनियों को इकट्ठा कर रही हैं. इनकी चंचलता आपको हैरान कर देंगी. दुनिया में ऊदबिलाव की 13 प्रजातियां हैं. ये नदियों और समुद्र में कई घंटे रह सकते हैं. ये मुख्य रूप से मछली, मेंढक, क्रेफिश और केकड़ों आदि को खाते हैं. ऊदबिलाव, यूरोप, एशिया, उत्तरी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाए जाते हैं. ऊदबिलाव बहुत ही चंचल जानवर होता है. देखें पूरा वीडियो.

2- तमिलनाडु के विधायक ने तुर्की में किया कमाल, भारोत्तोलन प्रतियोगिता में जीता कांस्य

तमिलनाडु के तेनकासी जिला शंकरनकोविल निर्वाचन क्षेत्र के डीएमके विधायक (Sankarankovil constituency DMK MLA) ई. राजा ने कमाल कर दिखाया है. ई.राजा ने विधायक होने के साथ-साथ एक सफल खिलाड़ी भी बनकर उभरे हैं. हाल ही में तुर्की में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन प्रतियोगिता (Asian weightlifting competition held in Turkey) में विधायक ई.राजा (MLA E. Raja) ने हिस्सा लिया था. इस प्रतियोगिता में उन्होंने 140 केजी की कैटगॉरी में कांस्य पदक जीता (E. Raja won the bronze medal) है. देखें वीडियो.