জন্মগত হার্টের ত্রুটি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি করা জরুরি

হায়দরাবাদ: জন্মগত হার্টের ত্রুটিগুলি সব ধরনের জন্মগত ত্রুটিগুলির মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হিসাবে বিবেচিত হয় । এই অবস্থার উপলভ্য তথ্য অনুসারে, এটি প্রতি 1000 নবজাতকের মধ্যে 8 জনকে প্রভাবিত করে ৷ যখন জন্মগত হৃদযন্ত্রের ত্রুটির কারণে প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় ।

জন্মগত হার্টের ত্রুটি এবং তাদের লক্ষণগুলি কী কী (What are congenital heart defects and their symptoms)?

জন্মগত হৃদরোগ হল এমন একটি অবস্থা যেখানে একটি শিশু বিভিন্ন ধরনের হৃদরোগ বা ত্রুটি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে । জন্মগত হৃদরোগ অনেক ধরনের আছে । এদের মধ্যে কেউ কেউ স্বাভাবিক চিকিৎসার মাধ্যমে এবং স্বাভাবিক জীবনে নিয়মিত সতর্কতা অবলম্বন করে সুস্থ হয়ে ওঠেন বা তাদের কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিকে স্বাভাবিক জীবনযাপনে খুব বেশি সমস্যায় পড়তে হয় না । কিন্তু কখনও কখনও কিছু জন্মগত হৃদরোগ বেশ মারাত্মক হতে পারে । এই অবস্থায় অনেক সময় ভুক্তভোগীর অস্ত্রোপচার বা আজীবন চিকিৎসা ও ওষুধ সেবনের প্রয়োজন হতে পারে । গুরুতর পরিস্থিতিতে, সেই রোগীর মৃত্যুর ঝুঁকিও বৃদ্ধি পায় । হার্টে ছিদ্র বা অ্যাট্রিয়াল বা ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাল ত্রুটি, রক্তনালীতে সমস্যা বা হার্টের ভাল্বের সমস্যাগুলি জন্মগত হৃদরোগের বিভাগের অধীনে বিবেচিত সাধারণ সমস্যা ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, বেশিরভাগ জন্মগত হৃদরোগের লক্ষণ নবজাতক থেকে সামান্য বড় শিশুদের মধ্যে দৃশ্যমান হয় । কখনও কখনও কিছু পরিস্থিতিতে এমন হতে পারে যে, লক্ষণগুলি দৃশ্যমান নাও হতে পারে বা সমস্যাটি অগ্রসর না হওয়া পর্যন্ত খুব কমই দৃশ্যমান হতে পারে । উপসর্গের কথা বললে নবজাতক শিশুদের ক্ষেত্রে সাধারণত ত্বক, ঠোঁট বা নখের রং হালকা বাদামী বা নীল হয়ে যায়, দ্রুত শ্বাস নেওয়া, ওজন বৃদ্ধি না পাওয়া, হাত, পা, পেট বা চোখের চারপাশে ত্বক ফুলে যাওয়া এবং রক্ত ​​খারাপ হওয়ার মতো উপসর্গ দেখা দেয়।

অনেক সময় ছোট্ট শিশুদের মধ্যে খেলা বা ব্যায়াম বা অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম করার সময় অতিরিক্ত ক্লান্তি বা অতিরিক্ত শ্বাসকষ্টের মতো লক্ষণ দেখা যায় । অনেক সময় আক্রান্ত শিশুরা খেলার সময় বা পরে অজ্ঞান হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যাও অনুভব করতে পারে । এছাড়াও এই অবস্থায় অতিরিক্ত এবং ঘন ঘন বুকের সংক্রমণ এবং শরীরের অনুপযুক্ত বিকাশের মতো লক্ষণগুলিও দেখা দিতে শুরু করে ।

জন্মগত হার্টের ত্রুটির কারণ সম্পর্কে কথা বললে এর পরিচিত কারণগুলির মধ্যে যে কোনও রোগ বা অবস্থার প্রভাব পরিবেশগত কারণ এবং বংশগত বিষয়কে প্রধান কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয় । কিন্তু কিছু পরিস্থিতিতে এর সঠিক কারণ খুঁজে বের করা কঠিন । এই কারণে মাতৃগর্ভে শিশুর হৃৎপিণ্ডের বিকাশ ব্যাহত হয় । কিছু ক্ষেত্রে তাদের হার্টের বিকাশ খুব ধীরে ধীরে ঘটে ৷ আবার কিছু ক্ষেত্রে বিকাশ এমনকি বন্ধ হয়ে যেতে পারে ।

বিশেষজ্ঞদের মতে, জন্মের পরপরই এই অবস্থা শনাক্ত করা না গেলে এবং সময়মতো প্রয়োজনীয় চিকিৎসা বা যত্ন না পেলে শিশুর মৃত্যুর ঝুঁকি বাড়তে পারে ।

উদ্দেশ্য এবং গুরুত্ব

বিশ্ব জন্মগত হার্ট ডিফেক্টস সচেতনতা দিবসে, জন্মগত হার্টের ত্রুটির ধরন, লক্ষণ, চিকিৎসা এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে বিশ্বব্যাপী অনেক প্রোগ্রাম, ক্যাম্প এবং অন্যান্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । সচেতনতা ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি, জন্মগত হার্টের ত্রুটির কারণগুলি জানা এবং তাদের চিকিৎসার উন্নতির দিকে গবেষণা বাড়ানো ও এই অবস্থায় আক্রান্ত শিশু এবং প্রাপ্তবয়স্কদের আর্থিক ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের জন্যও প্রচেষ্টা করা হচ্ছে ।

