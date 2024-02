মানসিক চাপের কারণেও একজিমা হতে পারে, জেনে নিন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

হায়দরাবাদ: একজিমা কি আপনাকে বার বার বিরক্ত করছে ? তাহলে হতে পারে আপনি হয়তো মানসিক চাপে ভুগছেন। কারণ মানসিক উদ্বেগও একজিমার কারণ হতে পারে। এর ফলে প্রাথমিকভাবে ত্বকের শুষ্কতা এবং চুলকানি বেড়ে যায়। তারপর ফুসকুড়ি শুরু হয় । এটি মানসিক চাপের কারণ হতে পারে ৷

মানসিক চাপে থাকলে কর্টিসল হরমোন প্রচুর পরিমাণে নিঃসৃত হয়। এটি ত্বক-সহ সমস্ত অঙ্গে পৌঁছয় এবং প্রভাবিত করে। অন্যদিকে অ্যালার্জি সৃষ্টিকারী হিস্টামিনও নিঃসৃত হয় । যা চুলকানি সৃষ্টি করে এবং এর ফলে একজিমা হতে পারে । ইমিউনোগ্লোবুলিন-ই, যা স্ট্রেস প্রতিক্রিয়ার অংশ হিসাবে উৎপাদিত হয়, এটি চুলকানিকে আরও বাড়িয়ে তোলে। সাধারণভাবে মানসিক চাপের কারণে শরীরে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়, তা ত্বকে প্রভাব ফেলে। এর ফলে অভ্যন্তরীণ চাপ বাইরের দিকে প্রতিফলিত হয় ৷

একজিমার সঙ্গে মানসিক চাপের সম্পর্ক কী (What is the relationship between stress and eczema) ?

ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়াকে শরীরে প্রবেশ করতে বাধা দিতে ত্বক দেয়ালের মতো কাজ করে । ত্বকের উপকারী ব্যাকটেরিয়ার পাশাপাশি এতে অয়েল ও আর্দ্রতাও থাকে। এই সব ত্বকের স্বাস্থ্যের জন্য অবদান রাখে । এই জীবাণু মানসিক চাপে সঙ্কুচিত হয় । কর্টিসল হরমোন ত্বকের তেল উৎপাদনেও ব্যাঘাত ঘটায় । এতে ত্বকের শুষ্কতা ও জ্বালাপোড়া হয় । স্ক্যাবিসে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ত্বকের শুষ্কতা, রুক্ষতা, চুলকানি, ফুসকুড়ি, ফোলাভাব এবং ত্বক পুরু হওয়ার মতো উপসর্গ থাকে ।

স্ট্রেস ঘন ঘন চুলকানির জন্য আরও জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে । এটি ত্বকে জ্বালা যন্ত্রনা প্রক্রিয়াকে আরও উদ্দীপিত করে । এমনকি যাদের চুলকানি থাকলেও ঘা নেই নেই তাদের মধ্যেও অত্যধিক মানসিক চাপ একজিমা হতে পারে ।

একজিমা মানসিক স্বাস্থ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত । একজিমায় আক্রান্ত 30 শতাংশেরও বেশি মানুষ উদ্বেগ এবং আমবাত অনুভব করে থাকেন । এমনকী উপরের চামড়ার দীর্ঘস্থায়ী চুলকানি ত্বকের সমস্যাগুলি দৈনন্দিন জীবনে ব্যাপক প্রভাব ফেলতে পারে । এটি মেজাজ ও ঘুমের প্রভাবিত করে ৷ অন্যরা কী ভাববে এই ভয়ে অনেকে লুকিয়ে যায় ৷ সমস্যা বাড়লে দুশ্চিন্তা ও বিষণ্ণতা বাড়ে । তাই এটি দুশ্চিন্তা না করে সমাধানের চেষ্টা করুন ৷

মানসিক চাপ কমিয়ে একজিমা নিয়ন্ত্রণ করা যায় (Eczema can be controlled by reducing stress) ! এই জন্য কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন ৷

ব্যায়াম: এটি অনুভূতির ভালো এন্ডোরফিন প্রকাশ করে । ইতিবাচক অনুভূতি আবার জাগানো হয় । আনন্দের সঙ্গে করা যেকোনও ব্যায়াম উপকারী । আপনি যত বেশি ব্যায়াম করবেন, তত বেশি এন্ডোরফিন নিঃসৃত হবে । তবে ব্যায়ামের পর গরম জল দিয়ে স্নান করতে ভুলবেন না । অন্যথায় ঘাম এবং ফুসকুড়ি ত্বকে জ্বালা করতে পারে ৷

খাবার: ফল, শাকসবজি, ডাল এবং মাছ খাওয়া ভালো যা প্রদাহ প্রক্রিয়া কমায়। কার্বোহাইড্রেট এবং চিনিও কমাতে হবে ৷

ঘুম: স্ট্রেস এবং চুলকানি ভরা চোখ নিয়ে ঘুমানো কঠিন । কিন্তু ঘুম নিশ্চিত করা জরুরি । বিছানায় যাওয়া এবং প্রতিদিন একই সময়ে ঘুম থেকে ওঠা, ঘুমানোর আগে সেল ফোন এবং ল্যাপটপের মতো ডিভাইস থেকে দূরে থাকা দরকার যা ভালো ঘুম হতে সাহায্য় করে । মোট 6-7 ঘণ্টা ঘুমানো প্রয়োজন ৷

ধ্যান এবং যোগব্যায়াম: এগুলি মানসিকভাবে মনকে শিথিল করে । ফলে মানসিক চাপ কমে । তাই আপনার মন কিছুতে স্থির রাখার চেষ্টা করুন এবং কিছুক্ষণ একা থাকুন ।

চিকিৎসা: কখনও কখনও মনোরোগ বিশেষজ্ঞের সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে । আপনি যদি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে কারণগুলি মানসিক চাপের দিকে নিয়ে যায় ।

