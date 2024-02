দিনের শেষে ক্লান্তি দূর করবে গুছোনো বিছানাই, রইল কিছু টিপস

হায়দরাবাদ: সারাদিনে পরিশ্রম করার পর ঘরে ফেরার পর নিজের বিছানাটা সকলের কাছেই সবচেয়ে প্রিয় ৷ আপনার ঘর ছোট হোক বা বড়, সারাদিনের ক্লান্তি শেষে নিজের বিছানাতে শোয়ার অনুভূতি বাকি সবকিছুর থেকে আলাদা ৷ তবে সেই বিছানা পরিষ্কার ও সাজিয়ে রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ যাতে দিনের শেষে বিছানায় শরীরটাকে ফেললে আপনার ক্লান্তি এক লহমায় দূর হয়ে যায় (How to keep your bed beautiful) ৷

বিছানা আমাদের প্রতিদিনের জীবনে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ৷ সেই বিছানাই যদি একটু সাজিয়ে পরিষ্কার রাখলে ঘুমও হয় খুব সুন্দর ৷ এই কাজগুলি করলে আপনার প্রিয় বিছনা থাকবে স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর ৷ জেনে নিন কী কী করতে পারেন ?

আপনার বিছানার চাদর অবস্যই সাদা বা হালকা রঙের রাখুন ৷ যাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম ভালো হয় ৷ হালকা রঙের বিছানার চাদর সবসময় মনকে হালকা রাখে ৷ ঘুমও হয় ভালো ৷

পারলে আপনি আপনার বিছানার চারপাশে হলুদ মৃদু আলো (টুনি বাল্ব) লাগাতে পারেন ৷ এতে মন ভালো হয় হালকা আলোয় ৷ রাতে শুয়ে ঘরের ঐতিহ্যকে সুন্দর করে ৷

দরকারি বালিশ আর গায়ে দেওয়ার চাদর ছাড়া বিছানায় বেশি কিছু জিনিস রাখবেন না ৷ বিছানায় বেশি জিনিসপত্র মনকে নেতিবাচক করে তোলে ৷ আপনার সমস্ত কাজ হয়ে গেলে জিনিস ঠিক জায়গায় রেখে পরিষ্কার রাখুন ৷

সপ্তাহে চাদর ও বালিশের কভার পরিষ্কার রাখবেন ৷ কারণ বিছানার চাদর ও কভার পরিচ্ছন্নতা আপনার মনকে শিথিল রাখে ৷

সকালে ঘুম থেকে উঠে রোজ বিছানা ঝেড়ে গুছিয়ে রাখা জরুরি ৷

বিছানার পাশের জানলা থাকলে হালকা রঙের পর্দা অবশ্যই ব্যহার করুন ৷

আরও পড়ুন: