শিশুদের এই লক্ষণগুলি ডায়াবেটিসের ইঙ্গিত দেয়, আজই সতর্ক হোন

হায়দরাবাদ: ডায়াবেটিস এমন একটি রোগ যা ধীরে ধীরে বাড়ছে । ইনসুলিনের ঘাটতি বা ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্সের কারণে রক্তে শর্করা নিয়ন্ত্রণ করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে, যার কারণে সুগারের মাত্রা বেড়ে যায় । এই অবস্থাকে ডায়াবেটিস বলা হয় ।

সাধারণত ডায়াবেটিস প্রাপ্তবয়স্কদের একটি রোগ বলে মনে করা হয় ৷ কিন্তু জীবনযাত্রার পরিবর্তনের কারণে এই রোগটি এখন শিশুদেরও এর শিকারে পরিণত করতে শুরু করেছে ৷ যা খুবই উদ্বেগের বিষয় । এই রোগের কারণে শিশুদের বিকাশ ও তাদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যাহত হতে পারে । তাই শিশুদের মধ্যে ডায়াবেটিসের কিছু প্রাথমিক লক্ষণ চিহ্নিত করা এবং এর চিকিৎসা করানো খুবই গুরুত্বপূর্ণ ৷ যাতে এই সমস্যাটি গুরুতর রূপ না নেয় । জেনে নিন, কোন উপসর্গের সাহায্যে আপনি শিশুদের ডায়াবেটিস শনাক্ত করতে পারবেন (Which symptoms can help you identify diabetes in children)।

ওজন কমানো: আপনার সন্তানের ওজন যদি হঠাৎ করে কমতে শুরু করে তবে তা হতে পারে ডায়াবেটিসের লক্ষণ । কোনও কারণ ছাড়াই ওজন কমে যাওয়া ডায়াবেটিসের লক্ষণ । যদিও টাইপ-1 ডায়াবেটিসে এই উপসর্গ বেশি দেখা যায় ৷ তবে টাইপ-2 ডায়াবেটিসেও ওজন কমতে পারে ।

ক্লান্তি: শিশু যদি দ্রুত ক্লান্ত হয়ে পড়ে বা সবসময় ক্লান্ত বোধ করে, তাহলে তা ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে । শারীরিক পরিশ্রম ছাড়া ক্লান্ত বোধ হওয়া স্বাভাবিক নয় । অতএব যদি এই লক্ষণগুলি আপনার সন্তানের মধ্যে দৃশ্যমান হয়, তাহলে সাবধান হন ।

ঘন ঘন জল: রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কারণে অতিরিক্ত তৃষ্ণার সমস্যা হতে পারে । তাই আপনার শিশু যদি হঠাৎ করে প্রয়োজনের চেয়ে বেশি জল পান করা শুরু করে বা বারবার তৃষ্ণার্ত বোধ করতে থাকে ৷ তাহলে তা ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে ৷

আরও ক্ষুধার্ত বোধ: যদি আপনার শিশু ঘন ঘন ক্ষুধার্ত বোধ করে তবে এটি একটি সমস্যা হতে পারে । ডায়াবেটিসের উপসর্গগুলির মধ্যে রয়েছে যে পেট ভরপুর খাবার খাওয়ার পরেও শিশুর ক্ষুধার্ত থাকে ।

ঘন মূত্রত্যাগ: রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ার কারণে বারবার তৃষ্ণা লাগে ৷ যার কারণে বেশি করে প্রস্রাব করতে হয় । শিশুদের পাশাপাশি, কখনও কখনও, টয়লেট প্রশিক্ষণ থাকা সত্ত্বেও, ঘুমানোর সময় বিছানা ভিজানোর সমস্যাও হতে পারে ।

মেজাজ পরিবর্তন: যদি বাচ্চাদের মেজাজের হঠাৎ পরিবর্তন হয়, যেমন খিটখিটে ভাব, ঘন ঘন কান্নাকাটি, রাগ ইত্যাদি, তবে এটিও ডায়াবেটিসের লক্ষণ হতে পারে । যদি আপনার শিশু এই লক্ষণগুলির একটি বা একাধিক লক্ষ্য করে, অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করুন ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)