বসে থাকা অবস্থায় করা এই ব্যায়াম করে কাঁধ, পিঠ ও পায়ের ব্যথা থেকে মুক্তি পান

হায়দরাবদ: আপনি যদি একজন কর্মজীবী ​​হন এবং এমন একটি চাকরিতে থাকেন যেখানে আপনাকে দিনের বেশিরভাগ সময় বসে কাজ করতে হয় তাহলে পিঠ, ঘাড়, কাঁধ এবং হাতে ব্যথার মতো সমস্যাগুলি খুব সাধারণ । যদিও আপনি প্রতিদিন কিছু ব্যায়াম করে এই ব্যাথার বৃদ্ধি রোধ করতে পারেন ৷ কিন্তু সময়ের অভাবে কিছু মানুষ চাইলেও ব্যায়াম করতে পারেন না, কারণ তাদের ব্যস্ত সময়সূচি। তাই তারা ডেস্কে বসে কিছু ব্যায়ামের সাহায্যে এই সমস্ত সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে পারেন (All these problems can be overcome)।

1) একটি চেয়ারে সোজা বসুন এবং ডেস্কে আপনার কব্জি রাখুন। এবার আস্তে আস্তে আঙুল খুলুন এবং বন্ধ করুন । এটি প্রায় 10-15 বার করুন ।

2) উভয় হাত শক্তভাবে বন্ধ করুন এবং মুঠো করে তা সামনের দিকে ছড়িয়ে দিন । এবার উভয় কব্জি প্রথমে ডানে পাঁচবার এবং তারপর বাম দিকে পাঁচবার ঘোরান । এটি করলে দীর্ঘক্ষণ কম্পিউটারে কাজ করার ফলে কব্জির ব্যথা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ।

3) চেয়ারে বসার সময়, আপনার কাঁধ তুলুন এবং তারপরে সেটি হালকাভাবে সামনে পিছনে সরান । এরপর গোল করে ঘোরান। কাঁধ শক্ত হওয়া এবং ব্যথা উপশম করার জন্য এটি একটি সহজ এবং কার্যকর ব্যায়াম ।

4) আপনার ডান হাতটি বিপরীত কাঁধে এবং বিপরীত হাতটি সোজা কাঁধে রাখুন । এত গভীরভাবে শ্বাস নিন যাতে আপনি এটি আপনার পিছনের দিকে অনুভব করেন । আধা মিনিট এই ভঙ্গিতে থাকুন । ধীরে ধীরে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন । একই ভঙ্গিতে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে পিঠের উপরে ও মাঝখানের ব্যথা থেকে মুক্তি মিলবে ।

5) কখনও চেয়ারের সামনের অংশে বসবেন না । বসার ভঙ্গি এমন হওয়া উচিত যাতে এটি আপনার পিঠে সমর্থন দেয় । এর পরে, একটি পা সোজা করুন । প্রায় 20 সেকেন্ড এভাবে আপনার পা বাড়াতে থাকুন । এখন অন্য পা দিয়ে এই প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করুন । পায়ের ব্যথার জন্য এটি একটি ভালো ব্যায়াম ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)