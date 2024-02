শরীরে জলের ওভাব থেকে শুরু করে অতিরিক্ত ওষুধ খাওয়া- পরিণাম হতে পারে কোষ্ঠকাঠিন্য

হায়দরাবাদ: কোষ্ঠকাঠিন্য সংক্রান্ত সমস্যা খুবই সাধারণ হয়ে উঠেছে । অনেক সময় মানুষ ভাবেন তৈলাক্ত এবং জাঙ্ক ফুড এর জন্য দায়ী ৷ তবে এই সমস্যার জন্য দায়ী আরও অনেক জিনিস থাকতে পারে, যদি মনোযোগ না দেওয়া হয় তবে কোষ্ঠকাঠিন্য আরও মারাত্মক রূপ নিতে পারে । জেনে নিন, তেমনই কিছু কারণ সম্পর্কে ।

এই কারণগুলি কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য দায়ী (These factors are responsible for constipation):

1) খাবারে ফাইবার ও জলের অভাব: আপনি যদি কোষ্ঠকাঠিন্যে ভুগছেন বা এটি ঘন ঘন হয় তবে প্রথমে আপনার ডায়েটের দিকে মনোযোগ দিন । খাদ্যতালিকায় ফাইবার সমৃদ্ধ খাবারের অভাবে সমস্যা হতে পারে । এর পাশাপাশি সারাদিনে প্রয়োজনীয় পরিমাণ জল পান করাও জরুরি । এটি খাবার হজম করতে সাহায্য করে । তাতে কোষ্ঠকাঠিন্যের সম্ভাবনা কমে ।

2) আসীন জীবনধারা: কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যার একটি বড় কারণ হল রুটিনে শারীরিক পরিশ্রমের অভাব। অনেক সময় আমরা মনে করি ব্যায়ামই একমাত্র শারীরিক পরিশ্রম ৷ কিন্তু অফিসে বেশিক্ষণ বসে থাকার ফলেও এই সমস্যা হতে পারে । তাই খাওয়ার পর বা যখনই সুযোগ পান, হাঁটার সুযোগ হাতছাড়া করবেন না।

3) ওষুধ খাওয়া: আপনার যদি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা থাকে তবে ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া কোনও ওষুধই গ্রহণ করবেন না । অন্যথায় এটি অন্যান্য সমস্যারও কারণ হয়ে উঠতে পারে ।

4) জীবনধারা পরিবর্তন: যখন আপনি কোনও স্বাভাবিক রুটিন অনুসরণ করেন যদি কোনও সময় পরিবর্তন হয় তাহলে এটি কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও হতে পারে । এ ছাড়া দীর্ঘ ভ্রমণ, দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা, অতিরিক্ত ক্যাফেইন গ্রহণও কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য দায়ী হতে পারে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)