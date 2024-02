সর্দি-কাশি যদি আপনাকেও কষ্ট দেয়? আস্থা রাখুন লবঙ্গ-এলাচ- গোলমরিচে

হায়দরাবাদ: ফেব্রুয়ারি মাস চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শীতও কমতে শুরু করেছে । তবে তা পুরোপুরি চলে যায়নি । গত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রার একটানা ওঠানামা চলছে । এমন পরিস্থিতিতে শীতের শেষ মাসে আবারও বাড়ছে সর্দি-কাশির প্রকোপ । এই সমস্যাটি প্রায়শই আমাদের জন্য সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে এবং আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে । এই ধরনের পরিস্থিতিতে, মানুষ প্রায়শই ওষুধের সাহায্যে এটি থেকে মুক্তি পাওয়ার চেষ্টা করে (People often try to get rid of it with the help of drugs)।

তবে ওষুধ ছাড়াও রান্নাঘরে থাকা কিছু মশলার সাহায্যে আপনি সর্দি-কাশি থেকেও মুক্তি পেতে পারেন । আপনার আশেপাশের কেউ যদি সর্দি-কাশিতে ভুগে থাকেন, তাহলে এই মশলার সাহায্যে তা থেকে মুক্তি পেতে পারেন ।

লবঙ্গ: সাধারণত গরম মশলা এবং মাউথ ফ্রেশনার হিসেবে ব্যবহৃত লবঙ্গ সর্দি ও কাশি থেকে মুক্তি দিতে অনেক সাহায্য করে । এটি প্রদাহবিরোধী যৌগগুলিতে সমৃদ্ধ ৷ যা গলা ব্যথা, কাশি এবং সর্দি নিরাময়ে সাহায্য করে ।

এলাচ: এলাচ যা প্রায়শই মিষ্টি খাবার, মিষ্টি বা অন্যান্য খাবারে ব্যবহৃত হয় ৷ কাশি এবং সর্দির লক্ষণগুলি কমাতেও সহায়ক প্রমাণিত হবে । সবুজ এবং কালো এলাচ উভয় প্রকারেরই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং কাশি ও সর্দি থেকে মুক্তি দেয় ।

জিরে: জিরে একটি জনপ্রিয় এবং খুব সাধারণ মসলা যা প্রায় প্রতিটি ভারতীয় রান্নাঘরে ব্যবহৃত হয় । খাবারের স্বাদ বাড়ানোর পাশাপাশি এটি আপনার স্বাস্থ্যের জন্যও উপকারী । হজমের উন্নতির পাশাপাশি এটি সর্দি-কাশি থেকেও মুক্তি দেয় । এতে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় ৷ যা সর্দি-কাশির উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে ।

গোলমরিচ: ভিটামিন সি এবং অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ গোল মরিচ সর্দি-কাশি থেকে মুক্তি দিতেও কার্যকর । এতে উপস্থিত উপাদান রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে এবং সর্দি-কাশির উপসর্গ কমাতে সাহায্য করে ।

দারুচিনি: দারুচিনি প্রায়ই খাবারের স্বাদ বাড়াতে ব্যবহার করা হয় । এছাড়া এটি ওজন কমানো এবং ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণের একটি প্রাকৃতিক প্রতিকারও বটে । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ৷ এটি ব্যাকটেরিয়া এবং ভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে এবং কাশি এবং সর্দি উপসর্গ থেকে মুক্তি দেয় ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)