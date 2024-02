চুল ও ত্বকের জন্য উপকারী কুমড়ো বীজ, কীভাবে খাবেন

হায়দরাবাদ: আপনি নিশ্চয়ই কুমড়ো খেয়েছেন ৷ কিন্তু কখনও বীজ খেয়ে দেখেছেন ? এইগুলির মধ্যে অনেক স্বাস্থ্য উপকারিতা লুকিয়ে আছে ৷ যা আপনি ফেলে দেন । এগুলিতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার, ম্যাগনেসিয়াম, জিঙ্ক, ক্যালসিয়াম এবং আয়রন রয়েছে । এমন পরিস্থিতিতে আপনার বাচ্চারা কুমড়ো খেলেও আপনাকে অবশ্যই তাদের মধ্যে খাওয়াতে হবে । এটি নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই খুবই উপকারী (Playing it is very beneficial for both men and women)।

পুরুষদের প্রোস্টেট স্বাস্থ্যের উন্নতি করে: কুমড়োর বীজ খাওয়া পুরুষদের যৌন স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী । এগুলিতে এমন বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা শুক্রাণুর গুণমান বাড়ায় । কুমড়োর বীজ খেলে পুরুষদের প্রোস্টেট গ্রন্থি সুস্থ থাকে । অনেক গবেষণায় এটাও দাবি করা হয়েছে যে সেগুলি খাওয়া পুরুষদের প্রোস্টেট ক্যানসারের ঝুঁকিও কমায় ।

চুল ও ত্বকের জন্য উপকারী: এই ছোট বীজগুলি আপনার ত্বক এবং চুলের স্বাস্থ্যের জন্যও খুব উপকারী । এমন পরিস্থিতিতে আপনিও যদি সুস্থ ত্বক এবং চুল চান, তাহলে এই বীজ খাওয়া আপনার জন্য খুবই উপকারী হবে । এই জন্য, আপনি এগুলি শুকিয়ে বিভিন্ন উপায়ে আপনার খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ।

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণে কার্যকরী: ম্যাগনেসিয়াম সমৃদ্ধ এই বীজগুলি আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে খুব কার্যকর বলে মনে করা হয় । এগুলি খেলে আপনি ডায়াবেটিসের ঝুঁকিও এড়াতে পারেন । এটি ইনসুলিন সংবেদনশীলতাও উন্নত করে ।

হার্টের স্বাস্থ্য উন্নত করে: আপনি যদি এর বীজ আপনার খাদ্যের অংশ করে তোলেন তবে এটি স্ট্রোক এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় । যেহেতু কুমড়ার বীজ অ্যান্টি-অক্সিডেন্টে সমৃদ্ধ ৷ তাই এগুলি খেলে নাইট্রিক অক্সাইডের মাত্রা বেড়ে যায় এবং আপনার রক্ত ​​প্রবাহও উন্নত হয় ।

কীভাবে কুমড়া বীজ খাবেন (How to eat pumpkin seeds) ?

যদিও আপনি আপনার ব্রেকফাস্ট, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবারেও এগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন ৷ তবে ব্রেকফাস্টে সেগুলি খাওয়াই সেরা বিকল্প । আপনি এগুলিকে রোস্ট করে, অঙ্কুরিত করে বা ওটস ইত্যাদিতে যোগ করেও খেতে পারেন । প্রতিদিন এক মুঠো এই খাবার খেলে আপনার স্বাস্থ্যের অনেক উপকার হবে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)