গ্রিন টি আপনার জন্য় ভীষণ উপকারী, জেনে নিন কখন খাবেন

হায়দরাবাদ: গ্রিন টি আমাদের স্বাস্থ্যের জন্য খুবই উপকারী বলে মনে করা হয় । মানুষ প্রায়শই ওজন কমানোর জন্য এটি পান করে । কিন্তু আপনি কি জানেন যে এটি রাতে পান করলে অনেক স্বাস্থ্য উপকার পাওয়া যায় (Drinking at night has many health benefits)।

আপনি যদি কোনও রিফ্রেসিং ড্রিঙ্ক পান করতে চান তাহলে গ্রিন টি আপনার জন্য সেরা বিকল্প হবে ৷ এটি আপনাকে প্রাণবন্ত রাখতে সাহায্য় করবে ৷ গ্রিন ওজন কমানোর জন্যও সেরা বিকল্প হবে ৷ এই উপায়গুলিতে গ্রিন টি ওজন কমাতে সাহায্য করবে ৷

বার বার খাওয়ার ইচ্ছা কমায়: গ্রিন টি-তে গ্রিন টি-তে থাকা ক্যাটেচিনগুলি রক্তে সুগারের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতেও সাহায্য করে ৷ যা তৃষ্ণা কমাতে পারে এবং অতিরিক্ত খাওয়া রোধ করতে পারে । ফলে আপনি যদি সকাল বা সন্ধ্যায় একবার করে গ্রিন টি খান তাহলে আপনার শরীরের জন্য ভালো ৷

মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য় করে: মানসিক চাপ অনেক সময় ওজন বৃদ্ধির কারণ হতে পারে, কারণ এটি কর্টিসলের উৎপাদন বাড়াতে পারে । গ্রিন টি-তে পাওয়া যায় অ্যামিনো অ্যাসিড ৷ এটি উত্তেজনা কমাতে ও মানসিক চাপ কমাতে সাহায্য করে ।

চনমনে রাখতে সাহায্য় করে: গ্রিন টি-তে থাকা ক্যাফেইন এনার্জির মাত্রা বাড়াতে সাহায্য করতে পারে ৷ যা আপনাকে দীর্ঘ সময়ের জন্য ব্যায়াম করতে শক্তি যোগায় । আপনাকে সারাদিন চনমনে রাখতে সাহায্য় করে ৷

ক্যালেরি কমায়: গ্রিন টি-তে রয়েছে ক্যালোরির পরিমাণ কম ৷ তাই অন্যান্য সফ্ট ড্রিঙ্কের পরিবর্তে গ্রিন টি আপনার জন্য কার্যকরী হবে ৷

কোলেস্টেরলের মাত্রা কম: আপনি যদি কোলেস্টেরলের মাত্রা বৃদ্ধির কারণে অস্থির হয়ে থাকেন, তাহলে গ্রিন টি পান করাও আপনার জন্য উপকারী হবে । অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট গুণে সমৃদ্ধ গ্রিন টি শরীরকে ফ্রি র‌্যাডিক্যাল থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে । এছাড়াও এটি শরীরে কোলেস্টেরলের মাত্রা কমাতে সাহায্য করে । এটি পান করলে উচ্চ রক্তচাপও নিয়ন্ত্রণে থাকে ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)