রক্তচাপ কমে, সুস্থ থাকে হৃদয়; লাল রঙের সবজি ও ফলের বহু উপকারিতা

হায়দরাবাদ: রঙিন ফলমূল ও শাক-সবজিতে অনেক পুষ্টি থাকে । বিশেষ করে লাল ফল ও সবজি স্বাস্থ্যের জন্য ভীষণ উপকারী । টমেটো, চেরি ফল, আপেল, পেঁয়াজ, স্ট্রবেরি, বেদানা, লাল লঙ্কা, লাল রঙের বীজজাতীয় খাবার, তরমুজ, লাল বাঁধাকপি, লাল ক্যাপসিকাম, লাল শাক ইত্যাদি আরও অনেক ফল ও সবজি পাওয়া যায় বাজারে যেগুলির রং লাল ৷ রঙের জন্য লাল ফল ও সবজিতে আলাদা আলাদা ভাবে পুষ্টির পরিমাণ বেশি থাকে ৷

জেনে নিন, লাল ফল ও সবজিতে কী কী উপকার পাওয়া যায় (What are the benefits of red fruits and vegetables)?

অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট: অ্যান্থোসায়ানিন নামক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় লাল রঙের খাবারে ৷ যার আছে শক্তিশালী প্রদাহনাষক ক্ষমতা । রক্তসঞ্চালনকারী নালী ও হাড়ের জোড়গুলির জন্য অত্যন্ত উপকারী । এছাড়াও লাল রঙের ফল ও সবজিতে পাওয়া যায় লাইকোপেন ৷ যা ক্যানসারের ঝুঁকি কমাতে এই অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট কার্যকর ।

পটাশিয়াম: সুস্থ হৃদযন্ত্র আর নিয়ন্ত্রিত রক্তচাপ পাওয়ার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান পটাশিয়াম । আর লাল রঙের ফল ও সবজিতে এই খনিজ উপাদান থাকে প্রচুর পরিমাণে ।

ভিটামিন: ভিটামিন এ এবং সি থাকায় ক্যানসারের ঝুঁকি কমায় লাল রঙের ফল ও সবজি । হৃদরোগ ও বাতের ব্যথার ঝুঁকি এড়াতেও এই ভিটামিন জরুরি । এছাড়াও স্বাস্থ্যোজ্জল ত্বক, চুল ও নখের জন্য ভিটামিন এ এবং সি গুরুত্বপূর্ণ । রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতেও লাল রঙের খাবারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে ।

ফ্লাভনয়েড: শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হিসেবে কাজ করে এই ফ্লাভনয়েড ৷ যা পাওয়া যায় গাঢ় রঙের খাবারে । লাল রঙের খাবারে থাকা ফ্লাভনয়েড জাতীয় উপাদানটির নাম কুয়েরসেটিন যা অ্যালার্জি ও হাঁপানির সমস্যা সমাধানে সহায়ক ।

(পরামর্শগুলি শুধুমাত্র সাধারণ তথ্যের ভিত্তিতে ৷ আপনার কোনও প্রশ্ন থাকলে ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করুন)