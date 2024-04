রান্নায় কোন তেল ব্যবহার করা স্বাস্থ্যের জন্য ভালো? জানালেন ডায়েটিশিয়ান - Healthiest Cooking Oils

হায়দারাবদ: যদিও মেদ কমাতে আজকাল অনেকেই তেল ছাড়া খাবার বেছে নেন । কিন্তু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, তেল আমাদের শরীরের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তেল না-খেলে দেহে প্রয়োজনীয় ফ্যাটি অ্যাসিডের ঘাটতি দেখা দিতে পারে (Which oil to use for cooking) ৷

রান্নায় সর্ষের তেল, নাকি সাদা তেল ব্যবহার করা ভালো ? পুষ্টিবিদের মতে, ভারতীয় রান্নার ক্ষেত্রে সবসময় সর্ষের তেল ব্যবহার করা ভালো ৷ কারণ ভারতীয় খাবারগুলি একটু হাই ফ্লেমে রান্না হয় ৷ ফলে স্মোকিং ফ্লেভার বেশি এমন কোনও তেলই ব্যবহার করা উচিত ৷ এই সর্ষের তেলে সবথেকে বেশি স্মোকিং ফ্লেভার আছে ৷ এছাড়াও সর্ষের তেলের মধ্যে ফ্যাটি অ্যাসিড আছে সেটিও আমাদের ফ্যাটের জন্য খুবই ভালো ৷ সর্ষের তেলের মধ্যে ওড়াইজেনল পাওয়া যায় ৷

সাদা তেল অবশ্যই ভালো ৷ তা সয়াবিন অয়েল হোক বা সানফ্লাওয়ার অয়েল ৷ প্রত্যেকটি আলাদা ধরনের হয় ৷ তিনি বলেন, "সাদা তেল ও সর্ষের তেল ঠিকমতো পরিমাণে খাওয়া জরুরি ৷ তেলের ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের সারা মাসে 500 থেকে 550 গ্রাম তেল খাওয়া ভালো ৷ সেটার মধ্যে 250 গ্রাম সাদা তেল ও 250 গ্রাম সর্ষের তেল হলে ভালো ৷" দুই ধরনের তেল পরিমিত ব্যবহার করা হলে ফ্যাটি অ্যাসিডের কম্বিনেশন ঠিক থাকে ৷ যা হার্টের জন্য সবথেকে ভালো বলে মনে করেন পুষ্ঠিবিদ ৷

দুই ধরনের তেলই আলাদা আলাদা রান্না করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় ৷ যখন কোনও ডিপ ফ্রাই-খাবার খাওয়া হয় যেমন-মাছ ভাজা এগুলির জন্য সবসময় সর্ষের তেল ব্যবহার শরীরের জন্য উপকারী ৷ যেগুলি খুব হালকা রান্না বা সটে করে নেওয়া হয় সেগুলির জন্য সাদা তেল ভালো ৷ এই সাদা তেলের মধ্যে সয়াবিন হোক বা সানফ্লাওয়ার হোক একই জিনিস ৷

রাইস ব্রান তেলও শরীরের জন্য উপাকারী ৷ সর্ষের তেলের সঙ্গে রাইস ব্রান তেলও খাওয়া যেতে পারে ৷ তবে রাইস ব্রান তেলে যে সব জিনিস থাকে, তা প্রায় সর্ষের তেলেও থাকে ৷ অন্যান্য তেলের থেকে রাইস ব্রান তেলে ওড়াইজনালের পরিমাণ কিছুটা হলেও বেশি থাকে ৷

