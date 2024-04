গরমে কেন খাবেন তাল শাঁস ? জানালেন পুষ্টিবিদ - Health Benefits of Palm Fruits

গরমে কেন খাবেন তালশাঁস

হায়দরাবাদ: গরমে আমের জনপ্রিয়তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে তাল শাঁস । সাদা, তুলতুলে রসালো এই ফল শরীর ঠান্ডা রাখতে দারুণ উপকারী । পুষ্টিবিদেরা গরমে বেশি করে এই ফলটি খাওয়ার পরামর্শ দিয়ে থাকেন । এর উপকারি নিয়ে জানালেন পুষ্টিবিদ (Know The Health Benefits Of Palm Fruits) ৷

গ্রীষ্মকাল এলেই যে ফলের জন্য আমরা অপেক্ষা করে থাকি তারমধ্যে অন্যতম ফল হল তাল শাঁস ৷ আম যেমন আমাদের কাছে প্রিয় তেমন তাল শাঁস তার থেকে কম কিছু নয় ৷ এই ফল খেতে যেমন সুদ্বাদু তেমনই পুষ্টিগুণে ভরপুর ৷ এর পুষ্টিগুণগুলি জেনে নিন ৷

গ্রীষ্মকালে প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়া প্রয়োজন ৷ পুষ্টিবিদরা বলেন, সেটা পানীয় হোক বা ফল হোক ৷ তাল শাঁসের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে জল থাকে ৷ ফলে এটি হাইড্রেট রাখতে সাহায্য় করে ৷ এছাড়াও এরমধ্যে প্রচুর পরিমাণে মিনারেল, জিঙ্ক, ফসফরাস, পটাশিয়াম পাওয়া যায় ৷ এর সোডিয়াম কনটেন্ট অনেক কম ৷ ফলে যারা হাই বিপির সমস্যায় পড়েন তারা নিশ্চিন্তে খেতে পারেন এই ফল ৷ এরমধ্যে যে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট পাওয়া যায় সেগুলি যে শুধুমাত্র হাইড্রেট রাখবে তা নয় লিভারকে ডিটক্স করতেও সাহায্য় করবে ৷

যাদের আগে জন্ডিস হয়েছিল বা লিভারের অন্য কোনও সমস্যা আছে তারা তাল শাঁস খেতে পারেন ৷ এটি লিভারকে ডিটক্স করতে সাহায্য করে ৷ এরমধ্যে রয়েছে. ভিটামিন এ, ভিটামিন সি, ভিটামিন বি কমপ্লেক্স ইত্যাদি ৷ এতো ভিটামিন থাকার জন্য যাদের অ্যানিমিয়ার সমস্য়া আছে তারা বেশি পরিমাণে তাল শাঁস খেতে পারেন ৷ এছাড়াও যারা ভিটামিন এ এর সমস্যায় ভুগছেন তাদের জন্যও তাল শাঁস একটা উপকারী ফল ৷

এরমধ্যে জিঙ্ক থাকার জন্য বা হাইড্রেশন থাকার জন্য যাদের বমির সমস্যা আছে অনেক সময় এই গরমে রিহাইড্রশন হয় ও যা খাওয়া হয় বমি হয়ে যায় ৷ এক্ষেত্রে তালশাঁস একটা কার্যকরী উপায় ৷ গর্ভাবস্থায় যদি বমি বমি ভাব থাকে তাদের জন্য এই ফল উপকারী ৷ এতে ক্যালসিয়াম থাকার কারণে এটি হাড় ও দাঁতের স্বাস্থ্যকে ভালো রাখে ৷ এছাড়াও এটি চুল ও ত্বকরে জন্যও ভীষণভাবে উপকারী ৷ তিনি বলেন, যারা ব্লাড থিনার ওষুধ খান তাদের এড়িয়ে যাওয়া ভালো ৷

