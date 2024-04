আপনার স্কিনটোন অনুযায়ী কোন লিপস্টিক শেড ব্যবহার করবেন ? জানালেন মেকআপ আর্টিস্ট - How to Choose a Lipstick Shade

হায়দরাবাদ: মেকআপের শেষে ঠোঁটে কোন শেড লিপস্টিক ব্যবহার করবেন, তা নিয়ে ভাবনায় পড়েন অনেকেই । কোন সাজের সঙ্গে কোন লিপস্টিক শেড যাবে, তা অনেকে বুঝতে পারেন না । নিখুঁত ও সঠিক লিপস্টিক বেছে নেওয়া মোটেই সহজ কাজ নয় । কারণ, এই লিপস্টিকের শেডের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বেশ কিছু কারণ । কোন স্কিন টোনে কোন লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন, তার সমাধান দিলেন মেকআপ আর্টিস্ট (How to Choose the Right Lipstick for You) ৷

লিপস্টিক হল মেকআপের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ ৷ লিপস্টিক শেড যদি ঠিকঠাক নির্বাচন করতে না পারি, তাহলে মেকাপ যতই ভাল হোক না কেন বা আই মেকআপও সুন্দর হলেও লিপস্টিক ঠিক না থাকলে মুখের নিখুঁত সাজ সম্পূর্ণ হয় না ৷ এই জন্য আগে জেনে নেওয়া দরকার কোন ধরনের স্কিনটোনে কী ধরনের লিপস্টিক ব্যবহার করা উচিত ৷ যাদের স্কিনটোন ডার্ক শেডের তাদের ক্ষেত্রে দিনের বেলা কোনও মেকআপ করলে সে ক্ষেত্রে ন্যুড লিপস্টিক ব্যবহার করা ভাল ৷ এই ন্যুড লিপস্টিকের মধ্য়েও আবার সব শেড ব্যবহার করা যাবে না ৷ সাধারণত পিচ টোনের উপর যে ন্যুড লিপস্টিক হয় সেই রংগুলি এড়িয়ে যাওয়াই ভাল ৷ এ ক্ষেত্রে ব্রাউন টোনের মধ্যে যে ন্যুড লিপস্টিকগুলি আছে বা পিঙ্ক শেডের ন্যুড লিপস্টিক ব্যবহার করা যেতে পারে ৷ তবে পিঙ্ক বা ব্রাউন শেডের লিপস্টিক একটু গাঢ় হলেই ভাল ৷

রাতের দিকে যদি কোনও মেকআপ করা হয়, সে ক্ষেত্রে তা সবসময় একটু হেবির টাচের মধ্যেই হবে ৷ তাই এ ক্ষেত্রে ডার্ক শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করাই ভাল ৷ তবে রাতেও ন্যুড লিপস্টিক ব্যবহার করা যায় ৷ আসলে, রাতে ডার্ক লিপস্টিক ব্যবহার করলে একটু আকর্ষণীয় দেখায় ৷ কোনও পার্টি মেকআপের ক্ষেত্রেও ডার্ক লিপস্টিক ব্যবহার করা ভাল ৷ যেমন, মেরুন শেডের উপর কিছু বা রেড শেডের ডার্ক লিপস্টিক ব্যবহার করা যেতেই পারে ৷ আবার আই মেকআপ যদি খুব হেবি করা হয় বা স্মোকি আই করা হয়, সে ক্ষেত্রে ন্যুড লিপস্টিক ব্যবহার করা যায় ৷ এ ক্ষেত্রে ডার্ক ব্রাউন, ডার্ক পিঙ্ক শেড ব্যবহার করা চলে ৷ তবে যাদের ডার্ক স্কিন টোন, তাদের পিচ টোনের লিপস্টিক ব্যবহার না করাই ভাল ৷

মিডিয়াম স্কিনটোনে যদি দিনের বেলা মেকআপ করা হয় তাহলে হেবি মেকআপের লুক দেওয়া যায় না ৷ দিনের বেলা ব্রাউন ন্যুড, পিঙ্ক ন্যুড লিপস্টিক ব্যবহার করা ভাল ৷ এছাড়াও, লাইট রেডের শেডও দিনের বেলা ব্যবহারের জন্য বেশ ভাল ৷ রাতে ডার্ক শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন ৷ যেমন, ডার্ক পিঙ্ক, ডার্ক ব্রাউন শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করা যেতেই পারে ৷ যাদের স্কিনটোন ফেয়ার, তারা যে কোনও শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন ৷ তবে, যদি কেউ হালকা মেকআপ করেন, সে ক্ষেত্রে একটু ডার্ক শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করা যেতেই পারে ৷ আর হেবি মেকআপ বা রাতে ব্যবহারের ক্ষেত্রে কেউ চাইলে একটু ডার্ক শেডের লিপস্টিক ব্যবহার করতে পারেন ৷

আরও পড়ুন: