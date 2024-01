হায়দরাবাদ: দেশের বিভিন্ন স্থানে জাঁকিয়ে পড়েছে শীত । প্রচণ্ড ঠান্ডা ও ঘন কুয়াশার কারণে মানুষের ঘর থেকে বের হওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে । এমন পরিস্থিতিতে অফিস-কলেজ বা বাড়িতে ঠান্ডা থেকে নিরাপদ থাকতে মানুষ প্রায়ই চা-কফির আশ্রয় নেয় । শীতে কফি পানের একটা নিজস্ব মজা আছে (Drinking coffee in winter has its own fun) ৷