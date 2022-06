পরিশ্রুত পাইপ লাইনের কাজে মাটি খুঁড়তে গিয়ে সন্ধান মিলল প্রচুর প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রার (silver coins recover while digging soil in Murshidabad Jiaganj)।

2. Mamata Banerjee Comments : 'নিজের রক্ত দেব কিন্তু বিজেপি'কে বাংলা ভাগ করতে দেব না', হুঙ্কার মমতার

উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলাভাগের দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee says she wont allow BJP to divide Bengal) । জানালেন, বন্দুককে তিনি ভয় পান না ৷

3. Roddur Roy : মমতা-অভিষেককে নিয়ে কুরুচিকর মন্তব্য, গ্রেফতার রোদ্দুর রায়

গোয়া থেকে গ্রেফতার হলেন জনপ্রিয় ইউটিউবার রোদ্দুর রায় (Roddur Roy arrested from Goa) ৷ আগামিকাল তাকে কলকাতায় আনা হচ্ছে ৷

4. Mamata Banerjee Sister In-Law Exposes Corruption: দিদির দুয়ারে দুর্নীতি! হাতেনাতে ধরলেন 'কাউন্সিলর বউদি' কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায়

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Mamata Banerjee) খাসতালুকেই দুর্নীতির অভিযোগ! প্রতারিতদের পাশে দাঁড়ালেন তাঁরই ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় (Kajari Banerjee)। কলকাতা পৌর এলাকার যে 73 নম্বর ওয়ার্ডে এই ঘটনা ঘটেছে, কাজরীই সেখানকার কাউন্সিলর ৷ কাঠগড়ায় প্রাক্তন কাউন্সিলরের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি!

5. Renu Khatun : স্বামী কেটে দিয়েছে ডান হাত, হাসপাতালে বসে বাঁ-হাতেই লেখা শুরু জীবনযুদ্ধে হার না-মানা রেণুর

ডান হাতের কব্জি কেটে দিয়েছে স্বামী ৷ কিন্তু লক্ষ্যে অবিচল রেণু ৷ চিকিৎসারত অবস্থাতে বাঁ-হাত দিয়েই লেখা অভ্যাস করছেন তিনি (Renu Khatun is practicing writing with her left hand) ৷

6. CBI on Bagtui Massacre Case : বগটুই-কাণ্ডে শীঘ্রই চার্জশিট পেশ করবে সিবিআই

বগটুই কাণ্ডে শীঘ্রই চার্জশিট পেশ করা হবে আদালতে জানাল সিবিআই (CBI on High Court)৷ 13 জুন মামলাটি ফের রাখা হয়েছে শুনানির জন্য ।

7. Silver Coins Recover in Murshisdabad : মাটি খুঁড়তে গিয়ে মিলল প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রা, কলসি ভর্তি মুদ্রা নিয়ে পালালেন শ্রমিকরা

পরিশ্রুত পাইপ লাইনের কাজে মাটি খুঁড়তে গিয়ে সন্ধান মিলল প্রচুর প্রাচীন রৌপ্যমুদ্রার (silver coins recover while digging soil in Murshidabad Jiaganj)। তবে মাটির তলা থেকে কতগুলি মুদ্রা উদ্ধার হয়েছে এখনও জানা যায়নি। সোমবার রাত পর্যন্ত মাটি কাটার কাজে নিযুক্ত শ্রমিকদের কাছ থেকে 22টি মুদ্রা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। বর্তমানে পুলিশি তদন্ত জারি রয়েছে। ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পৌরসভার আমুইপাড়ায়।

8. Youth Beaten to Death : কালনায় যুবককে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ, অভিযুক্ত পলাতক

ঝামেলার জেরে যুবককে পিটিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ (Youth Beaten to Death)৷ পলাতক অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে কালনা থানার পুলিশ ৷

9. MLA Bikash Roychoudhury : সিবিআই দফতরে অনুব্রত-ঘনিষ্ঠ বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী

এবার সিবিআইয়ের তলব সিউড়ির বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরীকে (Suri MLA Bikash Roychoudhury) ৷ মঙ্গলবার সকাল 10.45 নাগাদ দুর্গাপুরের এনআইটিতে সিবিআইয়ের অস্থায়ী ক্যাম্পে হাজিরা দেন বিধায়ক ।

10. Tomay Hridmajhare Rakhbo : হাজির বাংলা ধারাবাহিক 'তোমায় হৃদমাঝারে রাখব', কী বলছেন কলা কুশলীরা?

ভালোবাসা আর ত্যাগের অন্য এক সংজ্ঞা নিয়ে তৈরি করার উদ্দেশ্য় নিয়ে হাজির বাংলা ধারাবাহিক 'তোমায় হৃদমাঝারে রাখব'। দুই বোনের পরস্পরের প্রতি ভালোবাসা আর ত্যাগের গল্প বলে এই ধারাবাহিক ।