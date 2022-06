আলিপুরদুয়ার, 7 জুন : উত্তরবঙ্গের মাটিতে দাঁড়িয়ে বাংলাভাগের দাবির বিরুদ্ধে সোচ্চার হলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিজেপি চক্রান্ত করলেও বাংলাকে তিনি ভাগ হতে দেবেন না, একথা আগেও শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর মুখে (Mamata Banerjee says she wont allow BJP to divide Bengal) ৷ মঙ্গলবার আরও দৃপ্তকণ্ঠে ফের একবার একথা জানালেন তিনি ৷ এদিন আলিপুরদুয়ার প্যারেড গ্রাউন্ডের সভা থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমরা ঝগড়া চাই না ৷ পাহাড়ও আমাদের বন্ধু, তরাই-ডুয়ার্সও আমাদের বন্ধু ৷ বিজেপি বলছে উত্তরবঙ্গকে বাংলা থেকে আলাদা করে দেবে ৷ আমি নিজের রক্ত দেব, কিন্তু বাংলা ভাগ করতে দেব না ৷"

মুখ্যমন্ত্রীর আলিপুরদুয়ার সফরের আগেই কেএলও প্রধান জীবন সিং হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ জীবন সিংয়ের ভাইরাল ভিডিয়োকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়ায় । জীবন সিং ভিডিয়োতে বলেছেন, কোচবিহার মার্জার এগ্রিমেন্ট অনুযায়ী কামতাপুরকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয় । সাংসদ জন বারলা, নীশিথ প্রামানিক,ডাঃ জয়ন্ত কুমার রায়ের নেতৃত্বে কোচ-কামতাপুর রাজ্যের দাবি জানিয়েছে তিনি । রাজ্য সরকারকে বহিরাগত তকমা দিয়ে তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল, কোচ-কামতাপুরের জনগণ বৃহত্তর কোচ-কামতাপুর রাজ্য বা কোচবিহার রাজ্য গঠন করবে ।

বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে হুঙ্কার মমতার

জীবন সিংয়ের এই হুঁশিয়ারি প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেন, "কিছু নেতার কাজ নেই কর্ম নেই । আমাকে ভয় দেখাচ্ছে । উত্তরবঙ্গ ভাগ না করলে আমাকে নাকি মেরে দেবে এত বড় ক্ষমতা । আমি বলি তোমার ক্ষময়া থাকলে আমার বুকে বন্দুক ঠেকাও । এত বড় ক্ষমতা ওদের ! আমি অনেক বন্দুক দেখে আসছি । এসব বন্দুক আমাকে দেখিয়ও না । তোমাদের বন্দুক ভোতা করতে আমি জানি । বিজেপি'র প্রশ্রয়ে এসব হচ্ছে জেনে রাখুন । যখনই নির্বাচন আসে তখনই ভাগ করার কথা বলে । ভাগাভাগির কথা বলে ৷ কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে ভিক্ষা দেয়, দিয়ে বড় বড় কথা বলে ।"