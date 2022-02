অনুব্রত মণ্ডলকে নিজাম প্যালেসে ফের তলব সিবিআইয়ের (CBI summons Anubrata Mandal to Nizam Palace) ৷ 15 ফেব্রুয়ারি তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে ৷

2. Mamata on School Reopening : ছোটদের স্কুল খোলার ভাবনা, জানালেন মুখ্যমন্ত্রী

বৃহস্পতিবার ছোটদের স্কুল খোলার ভাবনার কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Schools in West Bengal may reopen soon) ৷

3. SSC Recruitment Case : 573 শিক্ষকের চাকরি বাতিলের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে রাজ্য

এসএসসি নিয়োগ মামলায় 573 জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল করার নির্দেশ দেন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় ৷ সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে ডিভিশন বেঞ্চে আপিল জানাবে রাজ্য সরকার (SSC Recruitment Corruption Case in Calcutta High Court) ৷

4. BJP Protest in SEC : নির্বাচন কমিশনে বিজেপির বিক্ষোভ ঘিরে ধুন্ধুমার

বর্তমানে নির্বাচন কমিশনের দফতর (Bengal State Election Commission Office) ঘিরে রেখেছে পুলিশ ৷

5. kultali Tiger : অবশেষে ছাগলের লোভে খাঁচাবন্দি কুলতলির বাঘ, স্বস্তিতে এলাকাবাসী

অবশেষে খাঁচাবন্দি হল দক্ষিণ রায় (royal bengal tiger of kultali caught on trap)। কুলতলি ব্লকের দেউলবাড়ি-দেবীপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পেটকুল চাঁদ ও সাবুর আলি কাঁটা এই দুই জায়গার মধ্যবর্তী ম্যানগ্রোভের বাদাবনে পায়ের ছাপ দেখতে পেয়েছিল স্থানীয় মানুষজন ৷

6. Firhad Hakim on Metro service: মার্চেই মেট্রো ছুটবে শিয়ালদা পর্যন্ত, ফের আশ্বাস ফিরহাদের

মার্চেই ফুলবাগান থেকে শিয়ালদা পর্যন্ত ছুটবে মেট্রো (Phool Bagan to Sealdah metro) ৷ ফের এই আশ্বাস দিলেন পরিবহণমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম (Firhad Hakim on Metro service) ৷

7. UP assembly polls 2022 : বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে বাংলা বা কাশ্মীরে পরিণত হবে ইউপি, ভোটারদের বার্তা যোগীর

বিরোধীরা ক্ষমতায় এলে বাংলা বা কাশ্মীরে পরিণত হবে উত্তরপ্রদেশ ৷ প্রথম দফার ভোট শুরুর আগে এ ভাবেই ভোটারদের উদ্দেশে বার্তা দিলেন যোগী আদিত্যনাথ (Yogi Adityanath Ahead Of UP assembly polls 2022) ৷

8. Bengal civic polls 2022: লড়াইয়ের আগে মাঠ ছেড়ে পালাল অধিকারী পরিবার, কটাক্ষ সুপ্রকাশ গিরির

কাঁথি পৌরসভা নির্বাচনে (Bengal civic polls 2022) মনোনয়নপত্র জমা দিলেন মৎস্যমন্ত্রী অখিল গিরির পুত্র সুপ্রকাশ গিরি । এদিন শুভেন্দু অধিকারীর (Suprakash Giri attacks Suvendu Adhikari) পরিবারকে একহাত নিয়েছেন তিনি ৷

9. Lakshmi Kakima Super star is Coming: ভ্য়ালেন্টাইন ডে-তেই বাঙালির ঘরে আসছেন সুপারস্টার লক্ষ্মী কাকিমা

14 ফেব্রুয়ারি ভ্য়ালেন্টাইন ডে-তেই টেলিভিশনের পর্দায় আসছে নতুন ধারাবাহিক 'লক্ষ্মী কাকিমা সুপারস্টার' (Lakshmi Kakima will start her journey on the Valentines Day )। অনেকদিন পর ছোটপর্দায় ফিরছেন দেবশঙ্কর হালদার। সঙ্গী অপরাজিতা আঢ্য।

10. Wriddhiman Saha On Ranji Trophy : ব্যক্তিগত কারণেই বাংলা দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ঋদ্ধিমান, বলছেন বাংলার নির্বাচক শুভময় দাস

ব্যক্তিগত কারণেই বাংলার রঞ্জি ট্রফির দল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন ঋদ্ধিমান সাহা (Wriddhiman Saha On Ranji Trophy)। বাংলা ক্রিকেট দলের নির্বাচক কমিটির প্রধান শুভময় দাস বলেন, "বাংলা দলের জন্য আমাকে তাঁর নাম বিবেচনা না করার কথা ঋদ্ধিমান অনেক আগেই জানিয়েছিল।"