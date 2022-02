কলকাতা, 10 ফেব্রুয়ারি : লক্ষ্মী কাকিমারা অচেনা কোনও চরিত্র নন । সমাজের বুকে প্রায়ই দেখা মেলে এধরণের মা- কাকিমাদের ৷ যাঁরা দেবী দুর্গার মতোই দশহাতে সংসারের দশরকম বিপদ আপদ সামাল দেন ৷ কেউ ঠোঙা বানিয়ে, কেউ বা মুড়ি ভেজে ছেলেমেয়েকে উচ্চশিক্ষিত করেন । কেউ বা দোকান চালিয়ে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সংসারের হাল ধরেন ৷ এহেন বহু চরিত্রকে বাস্তবে দেখেছেন অভিনেত্রী অপরাজিতা আঢ্য । তাই লক্ষ্মী কাকিমার চরিত্রটা তাঁর কাছে খুব স্পেশাল বলে জানালেন তিনি।

'পুণ্যি পুকুর'-এর পর আর কোনও ধারাবাহিকে দেখা মেলেনি ইন্ডাস্ট্রির সকলের প্রিয় অপাদির। যদিও 'রান্নাঘর' এবং 'রান্নাবান্না'-র মত জনপ্রিয় শো সঞ্চালনা করেছেন তিনি । তাই নতুন ধারাবাহিক লক্ষী কাকিমা সুপারস্টার দিয়ে তিনি ছোটপর্দায় কামব্যাক করছেন তা বলা চলে না । তবে অভিনয়ের ক্ষেত্রে একটা কামব্য়াক তো বটেই ৷ অন্যদিকে দেবশঙ্কর হালদার ফিরছেন প্রায় ১১ বছর পর । শেষবার তাঁকে দেখা গিয়েছিল 'বিন্নি ধানের খই' ধারাবাহিকে । তারপর অবশ্য অপাদির মতই ছোটপর্দায় সঞ্চালনার কাজ করেছেন তিনি। 'হ্যাপি পেরেন্টস ডে' এবং 'দ্য লেজেন্ডস' নামের দুটি নন ফিকশনে সঞ্চালনা করেছেন দেবশঙ্কর । তবে এবার ফের ১৪ ঘণ্টার রুটিনে বাঁধা পড়তে চলেছেন তিনি । অভিনেত্রী রত্না ঘোষাল এখানে অপরাজিতা আঢ্যর শাশুড়ির চরিত্রে । এই চরিত্রটিতেও একটা মজা আছে । সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য । 'চিরদিনই আমি যে তোমার' ধারাবাহিকের পর ফের ছোটপর্দায় জুটি বাঁধছেন শৌভিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শার্লি মোদক । শৌভিক এর আগে অবশ্য 'আলো ছায়া' ধারাবাহিকে অভিনয় করেছেন । আর শার্লি ছিলেন 'ভাগ্যলক্ষ্মী'তে । এবার চিরদিনের জুটি ফিরছে লক্ষ্মী কাকিমার হাত ধরে ।

14 ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ ভালবাসার দিনেই ছোট পর্দায় আসতে চলেছে এই নতুন ধারাবাহিক (Lakshmi Kakima will start her journey on the Valentines Day) ৷ অপরাজিতা আঢ্যর ছেলের চরিত্রে অভিনয় করবেন শৌভিক। আর তাঁর বিপরীতে শার্লি । সুতরাং অপাদিকে যে দেখা যাবে শাশুড়ির ভূমিকাতেও, তা বোঝাই যাচ্ছে । লক্ষ্মী কাকিমা সংসার সামলে , শাশুড়ির ওষুধ মুখের সামনে ধরে তারপর রওনা দেয় তাঁর মুদি দোকান লক্ষ্মী ভাণ্ডারের উদ্দেশ্যে । সেই দোকান তাঁকে ছাড়া অচল । এই গল্পের নায়িকা লক্ষ্মী কাকিমাই । তাঁর জীবনের লড়াই, টানাপোড়েন এই গল্পের মূলধন । সবমিলিয়ে টক ঝাল মিষ্টি এক গল্প এবার আনতে চলেছেন প্রযোজক সুশান্ত দাস । ধারাবাহিকের পরিচালনায় বিজয় মাজি । অপরাজিতা বলেন, "এই ধরনের চরিত্র খুব চেনা। সবাই দেখেছে। তাই কাজটা করতে সুবিধা হচ্ছে এবং ভাল লাগছে।"