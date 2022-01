টুইটারে 73তম সাধারণতন্ত্র দিবসে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Modi Mamata greets nation on Republic Day) ৷

2. Kolkata Metro Token System : যাত্রী ফেরাতে কি মেট্রোয় ফিরছে টোকেন ব্যবস্থা ?

প্রতিদিন যারা মেট্রোয় যাতায়াত করেন না তাঁদের জন্য স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করা ঝামেলার ৷ যার ফলে সংক্রমণ রুখতে টোকেন ব্যবস্থা উঠে যেতেই যাত্রী সংখ্যা কমতে থাকে কলকাতা মেট্রোয় (Kolkata Metro Token System) ৷ তবে এবার যাত্রী ফেরাতে কি ফের টেকেনেই ফিরছে মেট্রো ?

3. 73rd Republic Day : সাধারণতন্ত্র দিবসে নতুনত্বের ছোঁয়া, দেখে নিন কী কী এবারই প্রথম

প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, এবারই প্রথমবার ভারতীয় বিমান বাহিনী (IAF) 75টি হেলিকপ্টারের গ্র্যান্ড ফ্লাইপাস্ট প্রদর্শন করবে । 'বিটিং দ্য রিট্রিট' অনুষ্ঠানের জন্য 1,000টি দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি ড্রোন দিয়ে একটি ড্রোন শো করার পরিকল্পনা করা হয়েছে (IAF will show grand flypast by 75 aircraft) ৷

4. Cost of By Election : উপনির্বাচনের খরচ পদত্যাগকারী প্রার্থীর থেকে নেওয়া যায় না, হাইকোর্টে জানাল রাজ্য

কলকাতা হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছিলেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায় । এই মামলার শুনানিতে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল সৌমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘উপনির্বাচনের খরচ কখনোই একজন প্রার্থীর থেকে নেওয়া যায় না ৷ এক্ষেত্রে রাজ্যকেই এই খরচ বহন করতে হবে (Cost of the By-election cannot be borne from the resigning candidate)।’’

5. Yuvraj-Hazel welcome Baby Boy : শুরু নতুন ইনিংস, বাবা হলেন যুবরাজ সিং

2015 সালে বাগদান সারেন যুবরাজ-হেজেল ৷ তার পরের বছরই আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের চার হাত এক হয়েছিল ৷ এবার নতুন অতিথি এই তারকা দম্পতির ঘরে (Yuvraj-Hazel welcome Baby Boy) ৷

6. Buddhadeb rejects Padma award : পদ্ম-প্রত্যাখ্যান বুদ্ধের, বিবৃতিতে জানালেন নিজেই

পদ্মভূষণ সম্মান ফেরালেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য (Buddhadeb Bhattacharya rejects Padma award) ৷ সামাজিক ক্ষেত্রে অবদানের জন্য রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে পদ্ম সম্মানে সম্মানিত করা হয় মঙ্গলবার ৷ পরিপ্রেক্ষিতে বুদ্ধবাবু জানান, এই সম্মান তিনি গ্রহণ করছেন না ৷

7. ITBP Celebrates Republic Day : হাড় কাঁপানো শীতেও টগবগে জওয়ানরা, সাধারণতন্ত্র দিবস পালন আইটিবিপি-র

আজ 73তম সাধারণতন্ত্র দিবস ৷ দেশকে শ্রদ্ধা জানালেন আইটিবিপির জওয়ানরা (ITBP Celebrates 73rd Republic Day) ৷ কখনও 15 হাজার ফুট উচ্চতায় লাদাখের মাইনাস 40 ডিগ্রিতে, তো কখনও উত্তরাখণ্ডে 14 হাজার ও যোশীমঠের 11 হাজার ফুট উচ্চতায় মাইনাস 30 ও 20 ডিগ্রিতে বিভিন্নভাবে দেশমাতৃকার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলেন তাঁরা ৷ প্রতিকূল পরিবেশেও দেশ রক্ষায় অবিচল সেনাদের দেশ বন্দনার বিভিন্ন ছবি ধরা পড়ল ৷

8. Kovind on Indian Economy : করোনার মধ্যেও দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি হয়েছে দেশের অর্থনীতির, দাবি রাষ্ট্রপতির

করোনাকালেও দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি হয়েছে দেশের অর্থনীতির, মঙ্গলবার জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে এমনটাই দাবি করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ (President Ram Nath Kovind on Indian Economy) ।

9. Sandhya Mukherjee rejects Padmashree : পদ্মশ্রী ফেরালেন সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

'পদ্মশ্রী' সম্মান ফিরিয়ে দিলেন গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় (Legendary Sandhya Mukherjee rejects Padma award) ৷ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পথে হেঁটেই কেন্দ্রের পদ্ম-সম্মান প্রত্যাখ্যান করলেন কিংবদন্তি ৷

10. Corona Update in Bengal : রাজ্যে করোনা সংক্রমণের হার 7 শতাংশের ঘরে, চব্বিশ ঘণ্টায় মৃত 36

করোনা আক্রান্ত হয়ে গত চব্বিশ ঘণ্টায় দক্ষিণ 24 পরগনায় 9 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ কলকাতায় মৃত্যু হয়েছে 7 জনের ( 7 Died of Corona in Kolkata) ৷ উত্তর 24 পরগনাতেও 7 জন প্রাণ হারিয়েছেন ৷ বীরভূম ও দার্জিলিংয়ে 2 জনের মৃত্যু হয়েছে ৷ আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, পুরুলিয়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে 1 জন করে প্রাণ হারিয়েছেন ৷