কলকাতা, 26 জানুয়ারি : সংক্রমণ সামাল দিতে রাজ্য সরকারের তরফে জারি করা হয় একগুচ্ছ করোনা বিধিনিষেধ । মেট্রোয় সফরের ক্ষেত্রেও চালু হয় কড়াকড়ি ৷ বন্ধ করা হয় টোকেন পরিষেবা । এর ফলে যাত্রী সংখ্যা ইতিমধ্যেই অর্ধেক হয়ে গিয়েছে । তাই পুনরায় টোকেন পরিষেবা চালু করার ভাবনাচিন্তা চলছে বলে মেট্রো রেল সূত্রে খবর (token services in kolkata metro to return soon ) ।



সংক্রমণ রুখতে লোকাল ট্রেনের সময়সীমা কমানোর পাশাপাশি এগিয়ে আনা হয়েছে শেষ মেট্রোর সময় । একদিকে যেমন যাত্রী সংখ্যা কমিয়ে 50 শতাংশ করা হয়েছে তেমনই বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে টোকেন পরিষেবাও (Kolkata Metro Update)।



এই টোকেন পরিষেবা বন্ধ হতেই যাত্রী সংখ্যা প্রায় অর্ধেকে এসে ঠেকেছে । এই বিষয়ে কলকাতা মেট্রোরেলের ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার প্রত্যুষ ঘোষ বলেন, "গত 25 নভেম্বর পুনরায় যখন মেট্রোয় টোকেন পরিষেবা চালু হয় তখন যাত্রী সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পায় । সেই সময় প্রতিদিনই যাত্রী সংখ্যা হচ্ছিল চার লাখের কাছাকাছি । তবে টোকেন ব্যবস্থা বন্ধ হয়ে যেতে সেই সংখ্যা দুই লাখে নেমে এসেছে ।"

ফের টোকেন ব্যবস্থা ফেরানোর প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''টানা দীর্ঘদিন টোকেন ব্যবস্থা বন্ধ থাকার পর গত 25 নভেম্বর পুনরায় মেট্রোয় টোকেন পরিষেবা চালু করা হয় । কারণ দেখা গিয়েছিল প্রতিদিন বহু যাত্রী স্মার্ট কার্ড ফেরত দিচ্ছিল । প্রতিদিন প্রায় 4000 স্মার্ট কার্ড আমরা ফেরত পাচ্ছিলাম । এর থেকেই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে যাত্রীরা মেট্রোয় সফর করার জন্য স্মার্ট কার্ডকে প্রতিদিনের টোকেনের মতোই ব্যবহার করছিল । তাই সবদিক বিবেচনা করে আবার টোকেন চালু করা হয় । তবে ফের সংক্রমণ বৃদ্ধি পেতে টোকেনের মাধ্যমে সফর বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে । টোকেন ব্যবস্থা চালু করতে মেট্রো রেল প্রস্তুত । তবে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তবেই আবার টোকেন ব্যবস্থা চালু করার সিদ্ধান্ত নেবে কর্তৃপক্ষ ।"

টোকেন ব্যবস্থা ফেরা নিয়ে যা বললেন কলকাতা মেট্রোর ডেপুটি জেনারেল ম্য়ানেজার

বহু যাত্রীর কাছেই স্মার্ট কার্ড থাকে না । সেক্ষেত্রে যাত্রীরা সমস্যায় পড়েছেন । অনেকে মেট্রো ব্যবহার করছেন না । কারণ যাঁরা টোকেন নিয়ে যাতায়াত করেন তাঁদের বেশিরভাগই নিত্য যাত্রী নন । তাই একবার যাতায়াত করার জন্য স্মার্ট কার্ড কিনে তা রিচার্জ করার ঝামেলা পোহাতে চান না অনেকেই । তবে মেট্রোরেলের পক্ষ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে যে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেই পুনরায় স্মার্ট কার্ডের পাশাপাশি চালু করা হবে টোকেন ব্যবস্থাও ।

