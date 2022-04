1.Molested girl from Maynaguri dies : থামল 11 দিনের লড়াই, মৃত ময়নাগুড়ির নির্যাতিতা নাবালিকা

11 দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ার পর অবশেষে লড়াই থামল (Molested girl from Maynaguri dies)৷ শেষ রক্ষা হল না ৷ মৃত্যু হল ময়নাগুড়ির নির্যাতিতা নাবালিকার (Maynaguri molestation)৷

2. Suvendu Adhikari left BJP whatsapp group: হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছাড়লেন শুভেন্দু-দিন্দা, শোরগোল রাজ্য বিজেপিতে

বিজেপির তমলুক সাংগঠনিক জেলা পদাধিকারীদের (BJP Tamluk district) হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ছেড়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ও জেলা বিজেপির-সহ সভাপতি সাহেব দাস (Suvendu Adhikari left BJP whatsapp group)৷

3.Corona Update in India : দিল্লি-সহ দেশে করোনার স্বস্তি, কমল সংক্রমণ ও মৃত্যু

বদলেছে দেশের করোনা পরিস্থিতি ৷ দেশে করোনা সংক্রমণ বাড়তে শুরু করেছে । তারমধ্যেই স্বস্তির খবর, দিল্লিতে একধাক্কায় অনেকটাই কমেছে সংক্রমণ (Corona Update in India) ৷

4. HBD Arijit Singh : 35-এ পা দিলেন 'মেলোডি কিং', ফিরে দেখা অরিজিৎ সিং-এর কিছু টুকরো ঝলক

35তম জন্মদিন উদযাপন করছেন বলিউড টলিউড কাঁপানো বঙ্গতারকা অরিজিৎ সিং ৷ বহরমপুরের জিয়াগঞ্জ থেকে জীবন শুরু করা এই লাজুক ছেলেটি আজও একই রকম মাটির মানুষ ৷

5.West Bengal Weather Update : দক্ষিণবঙ্গে তাপপ্রবাহের শঙ্কা, মহানগরের পারদ চড়বে চল্লিশে

এপ্রিলের শেষ রবিবার 39 ডিগ্রি ছুঁয়ে কলকাতায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড গড়েছে । আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রে বলা হয়েছে, আগামী সাতদিনে এই রেকর্ডও ভাঙবে । শহর কলকাতা পুড়লেও উত্তরবঙ্গ কিন্তু বৃষ্টিতে ভিজে চলেছে । বিশেষ করে উপরের পাঁচটি জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং সঙ্গে সিকিমের কয়েকটি জায়গায় ঝড়-বৃষ্টি হবে (Weather Forecast in West Bengal) ।

6.MI vs LSG in IPL 2022 : রাহুলের দুরন্ত শতরানে লজ্জার নজির রোহিতদের

আইপিএল’র (IPL 2022) শুরু থেকে পরপর 8 ম্যাচ হারা দল হিসেবে রেকর্ড করল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স (Mumbai Indians Becomes First Team in IPL History to Start Season With 8 Losses) ৷ সেই সঙ্গে শেষ চারের লড়াই থেকে ছিটকে গেলেন রোহিত শর্মারা ৷

7.TRS Signs Up With I-PAC : পিকে-র কংগ্রেস জল্পনার মাঝেই আই-প্যাকের হাত ধরলেন কেসিআর

রবিবার বিকেল গড়াতেই প্রশান্ত কিশোরের সংস্থা আই-প্যাকের সঙ্গে পথ চলার খবর নিশ্চিত করা হল তেলাঙ্গানার শাসকদলের তরফেই (TRS signs up with election consultant I-PAC amid PK's Congress plans) ৷

8. Tribal woman stripped: আদিবাসী মহিলাকে সর্বসমক্ষে অর্ধ নগ্ন করে হেনস্থা ! অভিযুক্ত 9

আদিবাসী মহিলাকে (tribal woman stripped) সর্বসমক্ষে অর্ধ নগ্ন করে হেনস্থা করা ও তার ভিডিয়ো রেকর্ড করার অভিযোগে মামলা দায়ের হল 9 জনের বিরুদ্ধে (Karnataka news)৷

9.Raniganj Death : পরিত্যক্ত খনি থেকে দেহ উদ্ধার, নিহতদের বাড়িতে মন্ত্রী মলয়

চারদিন আগে রানিগঞ্জে (Raniganj Death) ইসিএলের পরিত্যক্ত কয়লা খনি থেকে শ্বশুর ও জামাইয়ের দেহ উদ্ধারের পর রবিবার মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন রাজ্যের মন্ত্রী মলয় ঘটক ৷ তাদের হাতে তুলে দিলেন আর্থিক সাহায্য ৷

10.ATM Problem : মেশিনে আটকে কার্ড, এটিএমে তালা ক্ষুব্ধ গ্রাহকের

এটিএমে আটকে কার্ড (ATM Problem), তার জেরে শাটার নামিয়ে এটিএমে তালা দিয়ে দিলেন ক্ষুব্ধ গ্রাহক (Customer Locked the ATM as the Card Got Stuck in the Machine) ৷