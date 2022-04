রানিগঞ্জ, 25 এপ্রিল : দু'দিন ধরে নিখোঁজ থাকার পর ইসিএলের পরিত্যক্ত কয়লাখনি থেকে 21 এপ্রিল শ্বশুর ও জামাইয়ের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায় রানিগঞ্জের জেমেরি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত চলবলপুর এলাকায় ৷ এই ঘটনায় মৃতের পরিবারের সঙ্গে রবিবার দেখা করেন আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক (Minister Moloy Ghatak went to the house of the dead to rescue the bodies from the abandoned mine) ৷

দেখা করার পর মৃতের পরিবারের সঙ্গে কথা বলার পাশাপাশি তাদের হাতে 50 হাজার টাকার আর্থিক সাহায্য তুলে দেন তিনি । মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে পুলিশি অসহযোগিতার অভিযোগ করে মৃতের পরিবার ৷ প্রায় চারদিন পেরিয়ে গেলও মৃত্যুর সঠিক কারণ এখনও পর্যন্ত পুলিশ জানাতে পারেনি বলে মন্ত্রীকে জানান তাঁরা । এমনকি খুনের অভিযোগও করেন ৷

এই বিষয়ে মলয় ঘটক বলেন, "ঘটনার বিষয় নিয়ে দ্রুততার সঙ্গে সঠিক তদন্ত করার বিষয়ে পুলিশ কমিশনারকে জানিয়েছি । মৃতের পরিবারের সঙ্গে কেন এরকম ব্যবহার করা হয়েছে সেই বিষয়ে খোঁজ খবর নেব । তবে খুন হলেও তা ময়নাতদন্তের আগে বলা সম্ভব নয় ৷ মৃতদের পরিবারকে সব ধরনের সাহায্য করবে রাজ্য সরকার ।"

পরিত্যক্ত খনি থেকে দেহ উদ্ধার, মৃতদের পরিবারের সঙ্গে দেখা মলয় ঘটক

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রটিবাটি পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দু'নম্বর ভূঁইয়া পাড়ার বাসিন্দা রাকেশ ভূঁইয়া (32) ও বিপিন ভুঁইয়া (48) দু'দিন আগে থেকেই নিখোঁজ ছিলেন । মৃত দু'জন সম্পর্কে শ্বশুর-জামাই ৷ অন্যদিকে, রানিগঞ্জ থানার অন্তর্গত নিমচা ফাঁড়িতে মৃতের পরিবারের তরফে অভিযোগ জানানো হয়, জামাই ও শ্বশুরকে খুন করা হয়েছে । ঘটনার তদন্তে নেমেছে রানিগঞ্জ থানার পুলিশ ।

