1. Suvendu Adhikari Privilege Motion : শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের নোটিস, তদন্তে প্রিভিলেজ কমিটি

তিনি বিধানসভায় বিজেপি থেকে তৃণমূলে যোগ দেওয়া চার বিধায়ককে নানা ভাবে হুমকি দিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ এবার বিরোধী নেতার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু (Suvendu Adhikari Privilege Motion) ৷

2. Suvendu Adhikari allegedly gives death threat: শুভেন্দুর বিরুদ্ধে খুনের হুমকি দেওয়ার অভিযোগ তাঁরই দলের বিধায়কের

বিধানসভায় দাঁড়িয়ে খুনের হুমকি দিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari allegedly gives death threat)৷ অভিযোগ তাঁরই দলের বিধায়কের (Suvendu Adhikari news)৷

3. Earthquake Hits Japan : খেলনার মতো দুলছে ট্রেন, জাপানে প্রবল ভূমিকম্পে জারি সুনামি সতর্কতা

গতকাল স্থানীয় সময় অনুযায়ী মধ্যরাতের কিছুটা আগেই কেঁপে উঠল ফুকুশিমা উপকূল ৷ এমনকি রাজধানী টোকিয়োতেও পৌঁছাল সেই তীব্র কম্পন (Earthquake Hits Japan) ৷

4. Jhalda Councillor Murder Case : কংগ্রেস কাউন্সিলর খুনে সন্দেহভাজনের স্কেচ প্রকাশ, খোঁজ দিলে মিলবে পুরস্কার

ইতিমধ্যেই ধৃতের বিরুদ্ধে খুনের ঘটনায় ষড়যন্ত্র ও অস্ত্র ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ (Jhalda Councillor Murder Case) । এবার আরেক সন্দেহভাজনের স্কেচ প্রকাশ করল তদন্তদকারীরা ৷ তার খোঁজ দিলে মিলবে পুরস্কারও ৷

5. Bongaon TMC Councillor : "পয়সা দিলেই দলে পদ পাওয়া যায়", বিস্ফোরক বনগাঁর তৃণমূল কাউন্সিলর

6 বারের কাউন্সিলর, 3 বারের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান । বনগাঁ পৌরসভায় এবারও চেয়ারম্যান পদের অন্যতম দাবিদার ছিলেন কৃষ্ণা রায় ৷ যদিও তাঁর ভাগ্যে কোনও পদ জোটেনি । পদ না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন বর্ষীয়ান নেত্রী (Bongaon TMC Councillor Krishna Roy) ।

6. China's minister to Visit India : লাদাখ বিবাদে তিক্ত সম্পর্ক, তবে খুব শিগগিরি ভারতে চিনের বিদেশমন্ত্রী !

2020-র মে মাসে লাদাখে গালওয়ান উপত্যকায় দু'দেশের জওয়ানের মধ্যে খণ্ডযুদ্ধ বাধে ৷ এরপর চিন-ভারত সম্পর্ক ক্রমশ তিক্তই হয়েছে (Wang Yi may visit India) ৷

7. BJP MLAs to Meet Amit Shah : শুভেন্দুর নেতৃত্বে চলতি মাসেই অমিত শাহ ও বঙ্গ বিজেপি বিধায়কদের সাক্ষাৎ

রাজ্যে পৌরভোটে তৃণমূলের কাছে পরাজিত বিজেপি ৷ সামনে উপ-নির্বাচন ৷ এর মধ্যে জয়প্রকাশ মজুমদার দল ছেড়ে ঘাসফুলে (BJP MLA to Meet Amit Shah) ৷

8. Kharaj Mukherjee New Film : হঠাৎ কেন শহরের পথে রিকশা চালাচ্ছেন খরাজ মুখোপাধ্যায় ?

সিঙ্গেল মাদারের সংগ্রামের কাহিনিকে নিজের আগামী ছবির বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন পরিচালক শুভেন্দু দাস ৷ এই ছবিতে অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়কে এক রিক্সাওয়ালার চরিত্রে দেখতে চলেছে দর্শক ৷ তাঁর এই নতুন ছবির নাম 'সেভ দ্য মাদারস' (Kharaj Mukherjee New Film Save The Mothers)৷

9. Alia Bhatt Birthday Celebration : জন্মদিনে লালগোলাপ পাঠিয়ে আলিয়ার মান ভাঙালেন রণবীর ?

'শুভ জন্মদিন 8 আমি তোমাকেই ভালবাসি ৷' আলিয়ার জন্মদিনের রিলে এই শুভেচ্ছাবার্তা দেখে তা রণবীরের বলেই ধারণা নেটিজেনদের ( Ranbir Supposed Love Note to Alia) ৷ একই সঙ্গে তাঁদের অনুমান, লাল গোলাপের তোড়া দিয়ে প্রেমিকার মান ভাঙিয়েছেন তিনি ৷

10. ATKMB vs HFC : কৃষ্ণার গোলে ফিরতি লেগ জিতেও ফাইনালের শিকে ছিঁড়ল না বাগানের

প্রথম লেগে বড় জয়ের সুবাদে এদিন হেরেও আইএসএল ফাইনালে জায়গা করে নিল হায়দরাবাদ এফসি (Hyderabad FC reaches to the ISL final for the first time)। প্রথমবার ফাইনালে প্রবেশ নিজামের শহরের দল ৷