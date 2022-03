কলকাতা, 17 মার্চ : চলতি মাসেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করবেন বিজেপির বিধায়কেরা, রাজ্য বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে ৷ রাজ্যে পৌরভোটে তেমন কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি গেরুয়া শিবির ৷ কিন্তু দেশে চারটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে সরকার গড়ছে বিজেপি ৷ এবার লক্ষ্য 2024 সালের লোকসভা নির্বাচন ৷ তাই রাজ্যের অমিত শাহের সঙ্গে বঙ্গ বিজেপি বিধায়কদের এই সাক্ষাৎকার খুবই তাৎপর্যপূর্ণ, বলে মনে করা হচ্ছে । শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বিজেপির বিধায়কদের একটি প্রতিনিধি দল দিল্লি রওনা দেবে এই মাসের শেষের দিকে (Suvendu Adhikari led BJP MLAs to meet Amit Shah in Delhi in March end)।

অমিত শাহের সঙ্গে বিজেপি বিধায়কদের দেখা করার বিষয়টি বিজেপির একটি কৌশলও হতে পারে । সম্প্রতি জয়প্রকাশ মজুমদার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে গিয়েছেন ৷ বিজেপি বিধায়কদের মধ্যে অনেকেই তৃণমূলে যোগ দেওয়ার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে রাজ্যজুড়ে । সেই প্রবণতা আটকানোও সাক্ষাৎকারের একটা দিক । দ্বিতীয়ত, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে অলআউট আন্দোলনে নামতে চলেছে বিজেপি । তার আগে অমিত শাহের মতো হেভিওয়েট নেতার সঙ্গে দেখা করে বিজেপি বিধায়কদের মনোবল বড়াতে চাইছে পদ্ম নেতৃত্ব ।

সূত্রের খবর, রাজ্যে বেকার যুবক-যুবতীদের চাকরি, সরকারি চাকরিতে অবৈধ নিয়োগ-সহ একাধিক দাবিতে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছে বিজেপি । রাজ্যে এত বড় কর্মসূচির আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ রাজ্যের বিজেপি বিধায়কদের ভোকাল টনিক দিতে পারেন ৷

কেন্দ্রীয় প্রকল্পের নাম বদল করেছে তৃণমূল সরকার । তাই কেন্দ্রীয় সরকার যাতে সেই প্রকল্পগুলি চিহ্নিত করে দ্রুত ব্যবস্থা নেয়, সে বিষয়ে শীর্ষ নেতৃত্বকে অবহিত করবে বঙ্গ বিজেপি । এছাড়া বিধায়কদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি-সহ একাধিক বিষয়ে বিজেপি বিধায়কেরা অমিত শাহকে একাধিক দাবি জানাতে পারে বলে জানা গিয়েছে । এই বিষয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, "আমরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে দেখা করার জন্য সময় চেয়েছি । তিনি জানালে আমরা সবাই তাঁর সঙ্গে দেখা করব ৷"