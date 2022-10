1.Mamata Banerjee: বঙ্গভঙ্গ নয়, বঙ্গ চায় সঙ্গ, বাংলাকে ঐক্যবদ্ধ রাখার বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

উত্তরবঙ্গকে (North Bengal) বঞ্চনার অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায় বিজেপির মুখে ৷ কেউ কেউ তো আলাদা রাজ্যের দাবি তুলেছেন ৷ এই নিয়ে এবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata Banerjee) ৷ শিলিগুড়ি থেকে বাংলাকে এক রাখার বার্তাও দিলেন ৷

2.Mamata Banerjee: টাটাকে আমি তাড়াইনি, সিপিএম তাড়িয়েছে, দাবি মমতার

বুধবার শিলিগুড়ির কাওয়াখালিতে সরকারি বিজয়া সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হয় ৷ সেখানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (Mamata Banerjee) বলেন, টাটাকে আমি তাড়াইনি, সিপিএম তাড়িয়েছে, দাবি মমতার ৷

3.Sourav Ganguly: বিসিসিআইয়ে দাদাগিরি শেষ হওয়া নিয়ে বাংলায় রাজনৈতিক যুদ্ধ

বিসিসিআইয়ের (BCCI) সভপতি পদে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের (Sourav Ganguly) না থাকা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ ক্রীড়া প্রশাসনের এই বিতর্ক নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে উত্তপ্ত রাজনীতির ময়দান ৷

4.Suvendu Adhikari: রাজ্য পুলিশ দিয়ে পঞ্চায়েত ভোট হলে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

আগামী বছর পঞ্চায়েত নির্বাচন (Panchyat Elections 2023) ৷ বিরোধীরা কেন্দ্রীয় বাহিনীর দাবিতে সরব ৷ তবে পৌরভোটের মতো পঞ্চায়েতেও রাজ্য পুলিশ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতে পারে বলে কোনও কোনও মহল থেকে শোনা যাচ্ছে ৷ এমন সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকার নিলে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (Suvendu Adhikari) ৷

5.Saumitra Khan: 'আঘাত', 'উপেক্ষা'র প্রতিবাদে ফেসবুকে ফুঁসে উঠলেন সৌমিত্র

আবারও বিস্ফোরক বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁ (Saumitra Khan) ৷ 'আঘাত', 'উপেক্ষা'র প্রতিবাদে সরব হলেন ফেসবুকে (Saumitra Khan Facebook Post) ৷

6.Antonio Guterres: মুম্বই হামলায় নিহতদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন গুতেরেসের

তিনদিনের সফরে ভারতে এসেছেন (Three Days India Visit) রাষ্ট্রসংঘের (United Nations) মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস (Antonio Guterres) ৷ বুধবার মুম্বই হামলায় (2008 Mumbai Attack) নিহতদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তিনি ৷

7.Speaker on TMC Factionalism: কটূ কথার প্রতিযোগিতা ভালো হচ্ছে না, নাম না করে তাপস-সুদীপ দ্বন্দ্ব নিয়ে সরব বিমান

কটূ কথার প্রতিযোগিতা আদৌও ভালো হচ্ছে না (Speaker on TMC Factionalism)৷ তাপস রায় (Tapas Roy) ও সুদীপ বন্দ্যোপাধ্য়ায়ের (Sudip Bandyopadhyay) নাম না করলেও সাংসদ-বিধায়কদের কটূ কথা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করলেন রাজ্য বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় (Biman Banerjee)৷

8.BCCI vs PCB: জয় শাহর মন্তব্যে ক্ষুব্ধ পিসিবি-র এসিসি ছাড়ার হুমকি, বয়কট করতে পারে 23’র বিশ্বকাপ

এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সদস্য পদ ত্যাগের হুঁশিয়ারি দিয়েছে পিসিবি (PCB Could Pull Out of ACC Membership) ৷ এমনটাই পিসিবি’র একটি সূত্র জানিয়েছে ৷ এশিয়া কাপ আয়োজন নিয়ে জয় শাহর (Jay Shah) মন্তব্যের বিরোধিতা করেই এই হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাক ক্রিকেট বোর্ড (Pakistan Cricket Board) ৷

9.Congress President Election: 'কংগ্রেসের মল্লিকা বনে...', দলিত-রাজেই আস্থা হাতের

মল্লিকার্জুন খাড়গের বয়স তখন মাত্র 7 । ছোট্ট ছেলেটা চোখের সামনে দেখেছিল মা আর বোনকে পুড়িয়ে মারছে হায়দরাবাদ নিজামের সেনা (Struggle has been the mantra of Mallikarjun Kharge ) ।

10.Mallikarjun Kharge: 24 বছর বাদে নতুন সভাপতি পেল কংগ্রেস, সাংগঠনিক নির্বাচনে জয়ী সোনিয়ার বিশ্বস্ত মল্লিকার্জুন খাড়গে

137 বছরের প্রাচীন দলের সভাপতি হলেন মল্লিকার্জুন খাড়গে (Mallikarjun Kharge wins Congress President Election) ৷