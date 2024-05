ভোটের আগে মহিষাদলে কুপিয়ে খুন তৃণমূল নেতা, রিপোর্ট চাইল কমিশন - Lok Sabha Election 2024

ETV Bharat / politics

ভোটের আগে মহিষাদলে কুপিয়ে খুন তৃণমূল নেতা, রিপোর্ট চাইল কমিশন - Lok Sabha Election 2024

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 25, 2024, 6:43 AM IST | Updated : May 25, 2024, 8:38 AM IST

কুপিয়ে খুন তৃণমূল নেতা ( নিজস্ব চিত্র )

মহিষাদল, 25 মে: ভোট শুরুর আগেই ফের রক্ত ঝরল পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ শুক্রবার রাতে মহিষাদলে খুন হলেন এক তৃণমূল নেতা। মৃতের নাম শেখ মইবুল (42)। বাড়ি মহিষাদলের বেতকুন্ডুতে। অভিযোগের তির বিজেপির দিকে। মৃত ওই তৃণমূল নেতা বেতকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন সদস্য ৷ রাতে বাড়ি ফেরার পথে তৃণমূল নেতাকে কুপিয়ে খুন করা হয় বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই রিপোর্ট তলব করেছে কমিশন ৷ অ্যাকশন টেকন রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছে ৷ জানা গিয়েছে, শুক্রবার বিকেলে দলীয় কর্মসূচি সেরে বাইকে এক কর্মীকে নিয়ে ফিরছিলেন ওই তৃণমূল নেতা ৷ রাস্তায় বিজেপির নেতা-কর্মীদের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি ৷ বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে বচসা এরপর সংঘর্ষের রূপ নেয়। অভিযোগ, সেই সময় কোপানো হয় ওই তৃণমূল নেতাকে ৷ এরপর তাঁকে স্থানীয় এক জলাশয়ের ধারে ফেলে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ ৷ ঘটনায় পাঁচজনকে আটক করেছে পুলিশ ৷ আরও পড়ুন: ফিস্ট করুন, ভোট দিতে যাবেন না- রাতের নন্দীগ্রামে ভাসছে হুমকির সুর পরে রক্তাক্ত অবস্থায় মইবুলকে স্থানীয় মহিষাদলের বাসুলিয়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু অবস্থার অবনতি হওয়ায় সেখান থেকে তমলুকে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে খবর ৷ ঘটনায় এলাকায় ফের একবার উত্তেজনার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে ৷ যদিও তৃণমূলের তোলা অভিযোগ অস্বীকার করেছে বিজেপি। নিজেদের গোষ্ঠী কোন্দলে ফলে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে বলে পালটা দাবি করেছে গেরুয়া শিবির। রাজ্যের পঞ্চম দফা পর্যন্ত আপাত শান্তিপূর্ণ ভোট হলেও ষষ্ঠ দফা থেকে সংঘর্ষ, অগ্নিসংযোগ মৃত্যুর মতো ঘটনা ঘটেই চলেছে। দু'দিন আগেই এই জেলারই সোনাচূড়ায় বিজেপি নেতা সঞ্জয় আড়ি এবং তাঁর মা রথিবালা আড়িকে কোপানোর অভিযোগ উঠেছিল তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রথিবালা আড়ির ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় হাসপাতালে রয়েছেন ওই বিজেপি নেতা ৷ সেই ঘটনার রেশ কাটতে না-কাটতে এবার ফের কুপিয়ে খুনের অভিযোগ পূর্ব মেদিনীপুরে ৷ এবার অভিযোগের তির বিজেপির দিকে ৷ আরও পড়ুন: তৃণমূল নেতার বাড়িতে মদের কারখানা, প্রায় 5 কোটির স্পিরিট-সহ উদ্ধার সামগ্রী

Last Updated : May 25, 2024, 8:38 AM IST