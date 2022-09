1. SSC Recruitment Scam: এসএসসি দুর্নীতি কাণ্ডে রাজসাক্ষী হবেন অর্পিতা ?

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে (SSC Recruitment Scam) 23 জুলাই গ্রেফতার হন অর্পিতা মুখোপাধ্যায় ৷ তার আগে পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ইডি ৷ পার্থ-ঘনিষ্ঠ অর্পিতার একাধিক ফ্ল্যাট থেকে কয়েক কোটি নগট টাকা, বিদেশি মুদ্রা, সোনা উদ্ধার হয় (Arpita Mukherjee) ৷

2. Gehlot-Dhankar Witty Exchange: "কোন জাদুতে উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দিল না তৃণমূল ?", ধনকড়কে প্রশ্ন গেহলতের

রাজস্থান বিধানসভায় উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়কে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত ৷ সেখানে তিনি বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপালের সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক নিয়ে ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন (CM Ashok Gehlot asks Jagdeep Dhankhar over casting spells in VP elections) ৷

3. President Macron over PM Modi: 'প্রধানমন্ত্রী মোদি ঠিকই বলেছেন এটা যুদ্ধের সময় নয়', প্রশংসা ম্যাক্রোঁর

রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভায় ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যকে সমর্থন করলেন ৷ সম্প্রতি পুতিনের সঙ্গে বৈঠকে (Modi meets Putin) মোদি রাশিয়ার প্রেসিডেন্টকে যুদ্ধ থামানোর কথা বলেন (President Macron over PM Modi) ৷

4. Navy Chief on China: 'ভারতের স্থল ও জল সীমান্ত নিরাপত্তায় চিন সবচেয়ে বড় বিপদ', মত নৌসেনা প্রধানের

দিনে দিনে চিন ভারতের স্থল ও জলভাগে সবচেয়ে বড় বিপদ হয়ে দেখা দিচ্ছে (China Remains a Formidable Challenge at Border)৷ এমনটাই জানিয়েছেন নৌসেনা প্রধান অ্যাডমিরাল আর হরি কুমার (Navy Chief Admiral R Hari Kumar) ৷ তাঁর কথায়, এর ফলে সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলায় ভারতকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে ৷

5. Suvendu Slams TMC: 'উনি একজন রেজিস্টার্ড মাতাল', মদনকে তীব্র কটাক্ষ শুভেন্দুর

অভিষেক-মমতা ও মদনকে একযোগে কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী(Suvendu Slams Madan)৷ কলকাতায় এক কর্মসূচিতে এসে তাঁদের বিরুদ্ধে একাধিক কথা বলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা ৷

6. Critical Surgery at Jalpaiguri: মূত্রথলিতে আধ কিলো পাথর! জটিল অস্ত্রোপচারে সাফল্য জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটির

জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজর অধীন জলপাইগুড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল(Jalpaiguri Superspeciality Hospital)৷ সফল অস্ত্রোপচার করে মূত্রথলি থেকে 500 গ্রাম ওজনের পাথর বের করে রোগীকে সুস্থ করে তুললেন এখানকার চিকিৎসকরা ৷

7. West Bengal Weather Update: নিম্নচাপের প্রভাব নেই, দক্ষিণবঙ্গে কয়েক পশলা

দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বর্ষা বিদায়ের ইঙ্গিত মিলেছে ৷ রাজ্যে এখনই বর্ষা শেষ নিয়ে কিছু বলতে রাজি নয় আলিপুর হাওয়া অফিস ৷ পুজোর সময় বৃষ্টি হবে কি না, সে নিয়েও আগাম কোনও পূর্বাভাস দিচ্ছে না তারা (West Bengal Weather) ৷

8. Prosenjit in Dance Dance Junior: ছোটদের নাচের মঞ্চে হাজির প্রসেনজিৎ, দেবের সঙ্গে মাতবেন ঢাকের তালে

25 এবং 26 সেপ্টেম্বর থাকছে মহালয়া ঘিরে বিশেষ পর্ব 'ডান্স ডান্স জুনিয়র- সিজন থ্রি'র মঞ্চেও ৷ আর এদের উৎসাহ দিতে মঞ্চে হাজির থাকবেন প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় (Prosenjit Chatterjee in Dance Dance Junior season three)।

9. Jacqueline Fernandez: পিছু ছাড়ছে না সুকেশ মামলা, বারবার জেরায় জর্জরিত জ্যাকলিন

আর্থিক তছরুপ সংক্রান্ত মামলায় অভিনেত্রী জ্যাকলিন ফার্নান্ডেজকে সোমবার ফের জেরা করেছে দিল্লি পুলিশের ‘ইকনমিক অফেন্সেস উইং’৷ সুকেশ চন্দ্রশেখরের বিরুদ্ধে (Sukesh Chandrashekhar) তোলাবাজি মামলায় (Extortion Case) তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷

10. IND vs AUS: জলে গেল হার্দিকের ইনিংস, রেকর্ড রান তাড়া করে সিরিজে এগোল অস্ট্রেলিয়া

অ্যারন ফিঞ্চের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া বোঝালো কেন তারা এই ফর্ম্যাটে বিশ্বসেরা ৷ রাহুল-পান্ডিয়াদের পালটা গ্রিন-ওয়েডের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সিরিজে 1-0 এগোল অস্ট্রেলিয়া (Australia chase down 209 runs to take lead in the series) ৷ ভারতের বিরুদ্ধে রেকর্ড রান তাড়া করে 4 উইকেটে জয় তুলে নিল ইয়েলো ব্রিগেড ৷