জয়পুর, 21 সেপ্টেম্বর: "পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর আপনি কী জাদু করেছিলেন ?", নবনির্বাচিত উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড়কে এমন প্রশ্ন করেন রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত ৷ মঙ্গলবার রাজস্থান বিধানসভায় (Rajasthan legislative assembly) একটি সংবর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন বাংলার প্রাক্তন রাজ্যপাল ধনকড় ৷ সেখানেই এমন ইঙ্গিতপূর্ণ মজার প্রশ্নটি করেন কংগ্রেস বিধায়ক গেহলত (Rajasthan Chief Minister Ashok Gehlot exchanges wit over Vice President of India Jagdeep Dhankhar and CM Mamata Banerjee relation) ৷

রাষ্ট্রপতি উপ-নির্বাচনে বিরোধীরা জোট ঘোষণার কিছুদিন পরে তৃণমূল জানায়, তারা ভোটদানে বিরত থাকবে ৷ তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের (WB CM Mamata Banerjee) এমন সিদ্ধান্ত জগদীপ ধনকড়ের জন্য শাপে বর হয়েছিল বলসে মনে করে রাজনৈতিক মহল ৷ তাঁর জয়ের পথ প্রশস্ত হয়েছে ৷ এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করে গেহলত জানতে চান মমতা-জগদীপের মধ্যে সমীকরণ ঠিক কেমন ছিল ?

প্রবীণ কংগ্রেস নেতা (Chief Minister Ashok Gehlot) বলেন, "সাধারণত, রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি কী ভাবে ও কেন নেওয়া হয়েছে, সেটা বুঝি ৷ আপনি রাজ্যপাল থাকাকালীন আপনার সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্ক ভালো ছিল ৷ কিন্তু পুরো দেশকে অবাক করে তিনি জানান তৃণমূল কংগ্রেস উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবে না ৷" এরপর কিন্তু গেহলত ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবে বলেন, "এই ঘোষণার পর তো আপনার কোনও ঝঞ্ঝাট ছাড়াই আপনার এগিয়ে যাওয়ার ছিল, আর ঠিক সেটাই হয়েছে ৷"

6 অগস্ট দেশে উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনে (Vice President of India Election) এনডিএ প্রার্থী জগদীপ ধনকড়ের বিপরীতে ছিলেন ঐক্যবদ্ধ বিরোধী জোটের প্রবীণ কংগ্রেস নেত্রী মার্গারেট আলভা (Margaret Alva) ৷ ধনকড় সবসময় দাবি করেছেন, রাজ্যপাল হিসেবে তাঁর অবস্থান রাজনীতির ঊর্ধ্বে ৷ রাজনৈতিক বিষয় থেকে নিজেকে দূরে রেখেছেন, জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল ৷

তাঁর দিকে ধেয়ে আসা প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উপ-রাষ্ট্রপতি জগদীপ ধনকড় ফিরে গিয়েছেন গেহলতের কাছেই ৷ উপরাষ্ট্রপতি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যে সিদ্ধান্ত নিতে চেয়েছেন আমি তাতে সম্মতি জানিয়েছি ৷ আমি রাজনীতির কিছু বুঝি না ৷ বরং মুখ্যমন্ত্রী গেহলতই ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবেন- কী ভাবে এবং কেন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে থাকে ৷"

এরপর জগদীপ ধনকড় নিজের অবস্থান নিয়ে বলেন, "আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করব, আপনারা ভাবুন ৷ আমি কি কখনও এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যা সংবিধান এবং আইনের বিরুদ্ধে গিয়েছে ৷ আমি তাঁর (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) পদমর্যাদাকে নিশানা করে কিছু বলিনি ৷ তিনি যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই ৷"

