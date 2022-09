কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের আর্থিক বেনিয়মের অভিযোগে ঘটনায় এবার রাজসাক্ষী হতে পারেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় 'ঘনিষ্ঠ' অর্পিতা মুখোপাধ্যায় । এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট সূত্রে খবর, তদন্তকারী আধিকারিকরা আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে তাঁকে জেরা করতে গিয়ে এই তথ্য পেয়েছেন । অর্পিতার এই আর্জি মেনে নিলে তদন্তে নয়া মোড় আসতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে (Partha Chatterjee close aide Arpita Mukherjee to be state witness in SSC Recruitment Scam) ।

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অর্পিতা মুখোপাধ্যায় আলিপুর মহিলা সংশোধনাগারে থাকাকালীন কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার গোয়েন্দাদের জানিয়েছেন, তিনি গ্রেফতার হওয়ার পর তাঁর মা এবং তাঁর নিরাপত্তার কথা ভেবে অর্পিতা একাধিক তথ্য গোপন করেছিলেন । এবার সব তথ্য আধিকারিকদের কাছে খোলসা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন পার্থ-ঘনিষ্ঠ ।

সোমবার এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইডি আদালতে প্রথম চার্জশিট পেশ করেছে (ED Chargsheet) । জানা গিয়েছে, চার্জশিটেও অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের রাজসাক্ষী হতে চাওয়ার উল্লেখ রয়েছে । 16 সেপ্টেম্বর, এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে 21 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত সিবিআই হেফাজতে রাখার নির্দেশ দেয় আলিপুর আদালত ৷ নিজাম প্যালেসে সিবিআই আধিকারিকরা তাঁকে জেরা করেন ।

এর আগে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতিতে (SSC Recruitment Scam) বেআইনি আর্থিক লেনদেনের অভিযোগে তদন্তে নেমে ইডি গোয়েন্দারা গত 23 শে জুলাই পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর নাকতলার বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে (ED arrests Partha Chatterjee) । পরে তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করা হয় । তাঁর দক্ষিণ কলকাতা এবং বেলঘরিয়ার ফ্ল্যাট থেকে প্রায় নগদ 50 কোটি টাকা উদ্ধার করা হয় ৷ এর সঙ্গে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা অর্থমূল্যের সোনার গয়না । যদিও অপা-র বিরুদ্ধে প্রথম চার্জশিটে ইডি এও উল্লেখ করেছে, অর্পিতা জানিয়েছেন তাঁর ফ্ল্যাটগুলি থেকে উদ্ধার হওয়া টাকা-সোনা, কোনও কিছুই তাঁর নয়, পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের । আজ পার্থ-অর্পিতার সিবিআই হেফাজত শেষ হচ্ছে ৷ তাঁদের দু'জনকে ফের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানাবে সিবিআই ৷

