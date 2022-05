1. PM Modi in Germany: ইউরোপ সফরের শুরুতে আজ জার্মানিতে মোদি, কথা হবে নবনির্বাচিত চ্যান্সেলর স্কোলজের সঙ্গে

ইউরোপ সফরের শুরুতে আজ জার্মানিতে গিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (PM Modi in Germany)৷ সেখান তাঁর কথা হবে নবনির্বাচিত ওলাফ স্কোলজের সঙ্গে ৷

2. Mid Air Turbulence : মাথার উপর বাঙ্কার ভেঙে পড়াতেই আহত যাত্রীরা, জানালেন চিকিৎসক

মুম্বই-দুর্গাপুর স্পাইসজেটের বিমানটি অণ্ডাল বিমানবন্দরে নামার সময় ঝড়ের কবলে পড়ে । সেই সময় বিমানটিকে অবতরণ করানো হয়। ঝড়ের কবলে পড়ে বিমান দুলতে থাকে । এর ফলে আহত হন বেশ কয়েকজন যাত্রী (Mumbai-Durgapur Flight hits severe mid Air Turbulence) ।

3. GEN Y on Satyajit Ray : জেনারেশন ওয়াইয়ের চোখে সত্যজিৎ রায়

আজ বিশ্ববরেণ্য চলচ্চিত্র পরিচালক তথা লেখক সত্যজিৎ রায়ের ১০১তম জন্মবার্ষিকী (101th Birth Anniversary of Satyajit Ray )।

4. Satyajit Roy's Characters in Thalassaemia campaigning: থ্যালাসেমিয়া সচেতনতায় শহরজুড়ে সত্যজিতের চরিত্ররা

আন্তর্জাতিক থ্যালাসেমিয়া দিবস (World Thalassaemia Day 2022) উপলক্ষে এই ব্যাধি সম্পর্কে সচেতনতা গড়ে তুলতে শহরে ব্যবহার করা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়ের চরিত্রদের (Satyajit Roy's Characters in Thalassaemia campaigning)৷

5. West Bengal Weather Update : বৃষ্টি ভেজা ঈদ কাটবে বঙ্গে, জানাল হাওয়া অফিস

বৃষ্টি ভেজা রমজান মাসের শেষে ঈদ (Eid-ul-Fitr 2022) উৎসব। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাসে তারই জোরাল ইঙ্গিত পাওয়া গেল (West Bengal Weather Update) ।

6. Sonarpur Heavy Rains Effect : ঝড়বৃষ্টির জের, সোনারপুরে ভেঙে পড়ল ঈদ উপলক্ষে তৈরি বুর্জ খলিফা

কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে সোনারপুরে ভেঙে পড়ল দুবাইয়ের বুর্জ খলিফার আদলে তৈরি প্যান্ডেল (Burj Khalifa on occasion of Eid collapsed)। ঝড়-বৃষ্টি থামতেই প্যান্ডেল মেরামতিতে হাত লাগান স্থানীয়রা ।

7. Corona Update in India : সামান্য কমলেও চিন্তা বাড়াচ্ছে দেশের দৈনিক সংক্রমণ

ফের চিন্তা বাড়াচ্ছে দেশের করোনা পরিস্থিতি ৷ সোমবার সকালে প্রকাশিত রিপোর্টে দেশে নতুন করে করোনা সংক্রামিত হয়েছেন 3 হাজারেরও বেশি মানুষ (Covid cases in India) ৷

8. Eid Celebration in Presidency Jail : ঈদে সাজছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার, থাকছে এলাহি ভোজ-অনুষ্ঠান

ঈদের জন্য সাজছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার (Eid will be Celebrated by Prisoners of Presidency Jail) ৷ ফুল, মালা দিয়ে সংশোধনাগারকে সাজিয়ে তুলছেন কয়েদিরাই ৷ ওই দিন সংশোধনাগারে থাকছে নানা সুস্বাদু ভোজের ব্যবস্থা ৷ সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজনও করা হয়েছে ৷

9. Dhoni on Jadeja : নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সময় পেয়েছিল জাদেজা : ধোনি

শুধু অধিনায়ক হিসেবেই নয়, প্রত্যাশামাফিক পারফর্ম করতেও ব্যর্থ জাদেজা ৷ ব্যাটার কিংবা বোলারের পাশাপাশি প্রভাব পড়েছিল জাদেজার ফিল্ডিংয়েও । শেষ কবে 'স্যর'-এর হাত থেকে এত ক্যাচ পড়তে দেখা গিয়েছে, তা মনে করতে পারছে না ক্রিকেট প্রেমীরাও । ধোনির আশা, দায়িত্ব থেকে অব্যহতি পেতেই ফের ফর্মে ফিরবে জাদেজা (Jadeja will back in action soon) ।

10. Mid Air Turbulence : মাঝ আকাশে ঝড়ের কবলে বিমান, অণ্ডালে অবতরণের সময় তীব্র ঝাঁকুনিতে আহত যাত্রীরা

আকাশপথে ঝড়ের কবলে মুম্বই-দুর্গাপুর বিমান ৷ বিপদ এড়িয়ে বিমানটি অণ্ডাল বিমানবন্দরে অবতরণ করাতে সক্ষম হয় (Emergency Landing in Andal Airport) ৷ বড়সড় দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও তীব্র ঝাঁকুনিতে আহত হন 15 জন যাত্রী ৷