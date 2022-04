1. Dhankhar Slams Mamata Govt : আবার বিধানসভায় দাঁড়িয়ে সরকারের বিরুদ্ধে তোপ ধনকড়ের

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সরব হলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকড় (Bengal Governor Jagdeep Dhankhar) । বৃহস্পতিবার বিধানসভায় আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীর অনুষ্ঠানে হাজির হয়ে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি (Dhankhar Slams Mamata Government over Bengal Law and Order Situation) ৷

2. Jhalda Councillor Murder Case : ঝালদা-কাণ্ডে আইসি সঞ্জীব ঘোষকে তলব সিবিআইয়ের

গত 13 মার্চ পুরুলিয়ার ঝালদা পৌরসভার কংগ্রেস কাউন্সিলর তপন কান্দুকে খুন করা হয় (Jhalda Councillor Murder Case ) ৷ তদন্তের দায়ভার নিয়েছে সিবিআই ৷ ঘটনায় এবার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হল আইসি সঞ্জীব ঘোষকে (CBI summons IC Sanjib Ghosh) ।

3. Bagtui Massacre Probe : বগটুই কাণ্ডে সিবিআইয়ের জালে আরও এক, মোট গ্রেফতার 28

একের পর এক অভিযুক্তদের ধরছে সিবিআই ৷ 21 মার্চ তৃণমূল উপপ্রধান ভাদু শেখের খুন এবং তারপর বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ আদালতের নির্দেশে এই দু'টি ঘটনারই তদন্ত করছে সিবিআই (Bagtui Massacre Probe ) ৷

4. Mamata meets Deucha Pachami protesters: দেউচা পাচামি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর সুর নরম আন্দোলনকারীদের

দেউচা পাচামি প্রকল্প (Deucha Pachami project) রূপায়ণে আন্দোলনকারীদের সঙ্গে বৈঠক করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় (Mamata meets Deucha Pachami protesters)৷

5. Teacher molests minor student: নাবালিকা ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন ! গ্রেফতার প্রাথমিক শিক্ষক

বাড়িতে ডেকে নাবালিকা ছাত্রীর উপর যৌন নির্যাতন চালানোর অভিযোগ উঠল প্রাথমিক স্কুলের এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে (Teacher molests minor student) ৷ পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে ।

6. Niranjan Baishnav Death Case : আত্মহত্যায় প্ররোচনার অভিযোগ, নিরঞ্জন বৈষ্ণবের মৃত্যুতে এফআইআর সিবিআইয়ের

নিরঞ্জন বৈষ্ণবকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ায় অভিযোগে ভারতীয় দণ্ডবিধির 306 ও 34 ধারায় মামলা দায়ের করেছে সিবিআই (CBI lodge FIR) ।

7. Minor stabs step-father to death: রোজ মাকে মার, রাগে সৎ বাবাকে কুপিয়ে খুন করল নাবালক

প্রতিনিয়ত মায়ের উপর অত্যাচার করতে দেখে সৎ বাবাকে কুপিয়ে খুন (Man killed as he assaults wife) করল নাবালক ছেলে (Minor stabs step father to death) ৷ তেলেঙ্গানার ঘটনা (Telangana murder) ৷

8. Fake professor arrested for kidnapping minor: নাবালিকাকে মডেলিংয়ের টোপ দিয়ে অপহরণ, শ্রীঘরে ভুয়ো অধ্যাপক

নাবালিকাকে মডেলিংয়ের টোপ দিয়ে অপহরণের অভিযোগে গ্রেফতার করা হল ভুয়ো অধ্যাপককে (Fake professor arrested for kidnapping minor) ৷ বারুইপুরের ঘটনা (South 24 parganas news)৷

9. West Bengal Weather Update : চৈত্র সংক্রান্তিতে দক্ষিণে মেঘলা আকাশ, ভিজবে পাহাড়

আজ চৈত্র মাসের শেষ দিন ৷ নতুন বছরের সূচনায় উত্তর ও দক্ষিণ বঙ্গে ঠিক বিপরীত আবহাওয়া ৷ বৈশাখের শুরুতেই কালবৈশাখীর পূর্বাভাস থাকলেও তার দেখা মেলেনি এখনও (West Bengal Weather Update ) ৷ তবে কি দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির অপেক্ষা আরও সুদূর প্রসারী হবে, কী বলছে হাওয়া অফিস ?

10. Birthday Celebration of B. R. Ambedkar : ইস্পাত নগরীতে পালিত হল বিআর আম্বেদকরের জন্মদিবস

ভীমরাও রামজি আম্বেদকরের 131তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল দুর্গাপুর ইস্পাত নগরীর হর্ষবর্ধন এলাকায় (Birthday Celebration of B. R. Ambedkar) । দুর্গাপুর স্টিল প্ল্যান্ট এসসি, এসটি এমপ্লয়িজ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছরের মতো এবছরও এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় । বৃহস্পতিবার বসে আঁকো প্রতিযোগিতা এবং বাইক ব়্যালির আয়োজন করা হয়।