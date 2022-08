কলিয়াবৰ, 30 আগষ্ট: কলিয়াবৰত দিন দুপৰতে বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণ (Free roaming of wild elephants in Kaliabor) ৷ কলিয়াবৰৰ কেলিডেন-ৰেকাপাহাৰ বাগিচা সংযোগী পথৰ কাষত দিন দুপৰতে বন্যহস্তীৰ মুক্ত বিচৰণে সকলোকে শংকিত কৰি তুলিছে (Wild elephant terror at Kaliabor) ৷

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি, বিগত কেইবাদিনো ধৰি প্ৰায় চল্লিছটাকৈ বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে পোৱালিসহ উত্তৰ ডিজু বনাঞ্চলৰ পৰা খাদ্যৰ সন্ধানত আহি অৱস্থান কৰিছেহি বাগিচাখনৰ সমীপৰ পথটোত ৷ হাতীৰ জাকটো প্ৰত্যক্ষ কৰি শংকিত হৈ পৰিছে সাধাৰণ পথাচাৰীৰ লগতে দাঁতি-কাষৰীয়া অঞ্চলটোৰ ৰাইজে ৷

স্থানীয় লোকে এই সন্দৰ্ভত বন বিভাগক অৱগত কৰাৰ পাছতে বন বিভাগৰ লোক সেই স্থানত উপস্থিত হৈ বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে যাতে অঞ্চলটোৰ লোকৰ কোনো ক্ষয়-ক্ষতি কৰিব নোৱাৰে, তাৰ বাবে পহৰাৰ ব্যৱস্থা কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ বন বিভাগৰ লোকে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, হাতীৰ জাকটোত প্ৰায় 12 টা মান পোৱালী থকাৰ বাবে জাকটোক সেই স্থানৰ পৰা আঁতৰাই পঠিওৱাত অসুবিধা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে যোৱাটো মাহত বন্য হাতীয়ে উক্ত অঞ্চলটোত প্ৰাণ লৈছিল দুজনকৈ লোকৰ ৷ তাৰোপৰি অঞ্চলটোত এইবৰ্ষতে হাতীৰ আক্ৰমণত প্ৰাণ গৈছে 4 জন লোকৰ ৷

