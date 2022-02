ৰাজ্যত ক’ভিডত আৰোগ্য হোৱা লোকৰ হাৰ হৈছে 96.99% ৷ ৰাজ্যত ক’ৰণাত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 7,19,939 গৰাকীলৈ আৰু মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা 6,518 গৰাকীলৈ বৃদ্ধি পাইছে(Covid Death toll in Assam) ৷

ক'ভিড পৰিস্থিতিৰ মাজতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত চলিছে সৰস্বতী পূজাৰ প্ৰস্তুতি (Saraswati puja preparation in Assam)। হোজাইৰ মৃন্ময় শিল্পীসকলো ব্যস্ত হৈ পৰিছে । অৱশ্যে সৰস্বতী পূজা পূৰ্বৰ দৰে আয়োজন হ'ব নে নাই তাকলৈ এতিয়াও চিন্তিত শিল্পীসকল ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াত এটি তিনি বছৰীয়া নিষ্পাপ শিশুক ধৰ্ষণ কৰা ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্যৰ ৷ কলগাছিয়া আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত শাঁওপুৰ গাঁৱত সংঘটিত হৈছে এই নাভূত-নাশ্ৰুত ঘটনা (child rape at Kalgachia) ৷ ৪০ বছৰীয়া তথা চাৰিটাকৈ সন্তানৰ পিতৃ আমজাদ আলীৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত হৈছে এই অভিযোগ ৷

কিছুদিন পূৰ্বে অৰুণাচলৰ এজন যুৱকক চীনা সৈন্যই অপহৰণ কৰি নিয়া ঘটনাৰ চাঞ্চল্য মাৰ নাযাওতেই অৰুণাচল প্ৰদেশৰে আন এক অপহৰণৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে (Miram's return gives hope to another family) ৷

এইবাৰ গোলাঘাটত আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰ (Encounter in Golaghat) ৷ গোলাঘাট আৰক্ষীৰ এনকাউন্টাৰত নিহত হ’ল চোৰাং চিকাৰী ৷ কিছুদিন পূৰ্বে কাজিৰঙাত উদ্ধাৰ হোৱা মৃত গড়টোৰ হত্যাকৰী আছিল একাউন্টাৰত নিহত আব্দুল চৈয়দ ৷

ৰাজ্যৰ শেহতীয়া কেইবাটাও বিষয়ৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া(Chief Minister Himanta Biswa Sharma reacts ) ।

ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ীৰ ৰূপত এইবাৰ পঞ্চায়তৰ সদস্য (Panchayat member as drugs dealer) ৷ ৰাজ্যত নিৰন্তৰ অব্যাহত আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান (Anti Drugs Mission) ৷

চলিত বৰ্ষৰ ২ এপ্ৰিলত সমাপ্ত কংগ্ৰেছৰ দুজনকৈ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদৰ কাৰ্যকাল ৷ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰা আৰু ৰাণী নৰহৰ কাৰ্যকাল সমাপ্ত হ'লে এই দুখন আসনত বহিব কোন ? তাক লৈ ৰাজনীতিত চলিছে গুণা-গাথা ৷ পিছে এইবেলি ভূপেন বৰা নহয় ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰাৰ্থী (Bhupen Bara will not contest RS polls under any terms) ৷

চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰিছে বিশ্বনাথ আৰক্ষীয়ে (Mission against poachers)৷ ইয়াৰ মাজতে ৭০ লাখ টকাত নকল খড়্গ বিক্ৰী কৰিবলৈ গৈ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল ছটা বেপাৰী ৷

চৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাৰ পুনৰ জন্ম হ’ল (Muhammed Saadulah)৷ ৰাজ্যৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী এইবাৰ জন্ম হ’ল শ্বেৰমান আলিৰ ৰূপত (Sherman Ali controversy) ৷