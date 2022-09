গুৱাহাটী, ২০ ছেপ্টেম্বৰ: শাৰদীয় দুৰ্গা পূজালৈ মাজত মাথো(Durga Puja 2022 in Assam) কেইদিনমান বাকী। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো ব্যাপক আয়োজন চলিছে দুৰ্গা পূজাৰ । দুৰ্গা পূজাৰ দশমীৰ লগত সংগতি ৰাখি ৰাজ্যজুৰি পালন কৰা হয় দশেৰা উৎসৱ । এইবাৰ দশেৰাত মহানগৰীত ১১১ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ দাহন কৰা হ'ব(Ravana will be burnt at Guwahati) । উল্লেখ্য় যে অসম বিজয়া দশমী মহোৎসৱ সমিতিয়ে ৫ আক্টোবৰত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৰামলীলাৰ(Ramlila at Nehru Stadium) লগতে ৰাৱণ দাহনৰ আয়োজন কৰিছে ।

আহা ৫ ছেপ্টেম্বৰ অৰ্থাৎ বিজয়া দশমীৰ দিনা মহানগৰীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ৰাৱণ দাহন কৰা হ'ব । দৰঙৰ চিত্ৰ শিল্পী ছফিকুল ইছলাম চাফিৰ নেতৃত্বত ৰাৱণ দাহনৰ বাবে ৰাৱণৰ মূৰ্তি ক্ষীপ্ৰ গতিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । ইতিমধ্যে ৭০ শতাংশ কাম সম্পূৰ্ণ হৈছে । কাগজ ,কাপোৰ আৰু বাঁহেৰে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ১১১ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণ । লগতে ৯ খন ৰাৱণৰ মুখ নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । তদুপৰি ৬০ ফুট উচ্চতাৰ কুম্ভকৰ্ণ আৰু মেঘনাথৰ মূৰ্তিও নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে ।

মহানগৰীত দশেৰাত ১১১ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱন দাহন

এই বিষয় সন্দৰ্ভত চিত্ৰ শিল্পী ছফিকুল ইছলাম চাফিৰ নেতৃত্বত থকা ৫ জনীয়া দলটোৰ সদস্য বকুল বৰাই কয় যে যোৱা আঢ়ৈ মাহৰ পৰা প্ৰস্তুতি কৰা হৈছে । বিগত ১৫ দিনৰ পৰা নেহৰু ষ্টেডিয়ামত কাম কৰি থকা হৈছে । দুই অক্টোবৰৰ ভিতৰত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । ২০১৭ চনত ফাঁচী বজাৰ পুৰণি জেইলৰ চৌহদটো ৭৫ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল । কিন্তু এইবাৰ ১১১ ফুট উচ্চতাৰ ৰাৱণৰ মূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।

