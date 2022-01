গুৱাহাটী, ৭ জানুৱাৰী : OMICRON ৰ ব্যাপক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কাইলৈ অৰ্থাৎ শনিবাৰৰ পৰা ৰাজ্যত কাৰ্যকৰী হ’ব নতুন SOP (New SOP in Assam) ‌। শুকুৰবাৰে বিয়লি দিছপুৰৰ জনতা ভৱনত এক সংবাদমেলত এই কথা ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই (Himanta Biswa Sarma announces new SOP)। সমূখত ভোগালী বিহু । এনে সময়ত আজি জাৰি কৰা নতুন SOP ত কি আছে ?

* শনিবাৰ (কাইলৈ) ৰ পৰা ৰাজ্যত বন্ধ হ’ব প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা পঞ্চম শ্ৰেণীলৈকে পাঠদান ।

* ৩০ জানুৱাৰীলৈকে বাহাল থাকিব এই বন্ধ ।

* গুৱাহাটী মহানগৰীত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈ পাঠদান বন্ধ থাকিব ।

* নৱম, দশম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান চলিব এদিন বাদ দি এদিনকৈ ।

* শনিবাৰৰ পৰা নিশা ১০ বজাৰ পৰা পুৱা ৬ বজালৈকে বাহাল থাকিব সান্ধ্য আইন ।

* ৰাজহুৱা স্থানত মাস্ক পৰিধান কৰাটো বাধ্যতামূলক । অন্যথা আৰক্ষীয়ে ল’ব জৰিমনা ।

* হোটেল, ৰেষ্টুৰেন্ট, চিনেমা হল, কাৰ্যালয় সকলোতে কেৱল দুয়োপালি টীকা লোৱা লোকহে প্ৰৱেশ কৰিব পাৰিব । এই নিয়ম ভংগ কৰিলে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষই ভৰিব লাগিব ২৫ হাজাৰ টকাৰ জৰিমনা ।

* দুয়োপালি টীকা নোলোৱাকৈ থকা কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী ১৫ জানুৱাৰীৰ পৰা কাৰ্যালয়লৈ আহিব নোৱাৰিব ।

* কেৱল দুয়োপালি টীকা লোৱা লোকহে ৰাজহুৱা যান-বাহনত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ।

* বিয়া-সবাহত দুশ লোক বা সেই স্থানৰ মুঠ আসনৰ ৫০ শতাংশ লোকহে উপস্থিত থাকিব পাৰিব । কিন্তু সকলোৱে দুয়োপালি টীকা লোৱা হ’ব লাগিব ।

* চুলাই ভাটি সন্ধিয়া ৬ বজাৰ পিছত বন্ধ কৰিব লাগিব ।

* ৰাজহুৱাকৈ উৰুকাৰ ভোজ-ভাত খোৱা পৰ্ব নিশা ১০ বজাৰ ভিতৰত সামৰিব লাগিব ।

* ভেলাঘৰত কোনেও নিশা কটাব নোৱাৰিব ।

* পুৱা ৬ বজাত জ্বলাব পাৰিব মেজি ।

* বিমান বন্দৰ, ৰে’লৱে ষ্টেচনত এপালি টীকা লোৱা আৰু নোলোৱা লোকৰ ক'ভিড পৰীক্ষা হ’ব বাধ্যতামূলক ।

লগতে পঢ়ক : মন্ত্রী পীযুষ হাজিকাৰ দেহত ক'ভিডৰ উপস্থিতি